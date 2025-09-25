Ніколя Саркозі в залі суду

Паризький кримінальний суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у змові в межах справи про фінансування його виборчої кампанії коштом лівійського уряду диктатора Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Про це у четвер, 25 вересня, повідомило BFM TV.

Його засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Згодом йому вручать повістку про явку до Національної фінансової прокуратури, яка призначить дату його ув'язнення. Сам Саркозі відкидає звинувачення.

Водночас Ніколя Саркозі виправдали за підозрами в корупції та отримання незаконного фінансування виборчої кампанії.

За даними правоохоронців, Саркозі отримав гроші на передвиборчу кампанію від колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі – той передав французькому президенту приблизно 50 млн євро на його політичну підтримку. Зазначається, що ця сума кардинально перевищує ліміт грошей, які можна надавати на передвиборчі перегони.

За версією слідства, Саркозі отримав від Каддафі в обмін на політичну реабілітацію лівійського диктатора на світовій арені, а також на спробу скасувати вирок французького суду щодо глави лівійської розвідки Абдалли Сенуссі – у 1999 році його засудили за підготовку до підриву літака над Нігером та загибель через це 170 людей. Окрім Ніколя Саркозі, перед судом постали ще 12 людей, причетних до схеми фінансування його передвиборчої кампанії.

Сам Саркозі після оголошення вироку заявив, що буде його оскаржувати.

Зазначимо, Саркозі вже не вперше визнають винним у порушеннях – у березні 2021 року суд призначив йому один рік реального позбавлення волі та два роки умовно за торгівлю впливом, а вже у вересні того ж року – визнав винним у махінаціях з фінансування виборчої кампанії у 2012 році.