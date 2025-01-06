Ніколя Саркозі може отримати другий реальний термін ув'язнення

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі та ще 12 людей постануть перед Кримінальним судом Парижу. Справа стосується ймовірного фінансування з Лівії президентської кампанії Саркозі у 2007 році, повідомилиу понеділок, 6 січня, канали RFI і BFMTV.

Слідство підозрює Саркозі у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії, а також приховуванні та розкраданні державних грошей. Крім того, експрезидента звинувачують у пасивній корупції та участі у злочинній групі.

За даними правоохоронців, Саркозі отримав гроші на передвиборчу кампанію від колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі – той передав французькому президенту приблизно 50 млн євро на його політичну підтримку. Зазначається, що ця сума кардинально перевищує ліміт грошей, які можна надавати на передвиборчі перегони.

Слідчі стверджують, що гроші Ніколя Саркозі отримав від Каддафі в обмін на політичну реабілітацію лівійського диктатора на світовій арені, а також на спробу скасувати вирок французького суду щодо глави лівійської розвідки Абдалли Сенуссі – у 1999 році його засудили за підготовку до підриву літака над Нігером та загибель через це 170 людей.

Крім Саркозі підозрюють ще 12 людей, зокрема трьох його колишніх міністра — Клода Геана, Бріса Ортефьо та Еріка Верта. Також під слідством перебувають двоє бізнесменів, яких підозрюють у посередництві злочинній схемі – йдеться про Александра Джухрі та Зіяда Такікеддіна, який втік до Лівану.

Сам експрезидент відкидає усі звинувачення, а сторона захисту наполягає, що у передвиборчій кампанії Саркозі не було ніякого фінансування з Лівії. Суд триватиме до 10 квітня 2025 року. В разі визнання його провини Ніколя Саркозі загрожує 10 років позбавлення волі та штраф у вигляді 375 тис. євро.

До слова, Саркозі вже не вперше звинувачують у корупції – у березні 2021 року суд призначив йому один рік реального позбавлення волі та два роки умовно за торгівлю впливом, а вже у вересні того ж року – визнав винним у махінаціях з фінансування виборчої кампанії у 2012 році.