Потерпіла зламала ключицю і лікувалася два місяці

Калуський міськрайонний суд визнав місцевого підлітка винним у тілесному ушкоджені з необережності та вирішив обмежити йому дозвілля, заборонивши відлучатися з дому з 22:00 до 6:00.

Як йдеться в ухвалі від 17 лютого, інцидент стався у червні 2025 року на вул. Миколи Євшана в Калуші. Обвинувачений їхав по тротуару на електросамокаті Хiaomi та через неуважність збив перехожу. Остання впала і зламала ключицю.

Під час судового засідання неповнолітній визнав свою вину і розповів, що того дня їхав на тренування. Сказав, що, коли зачепив жінку і вона впала, одразу підійшов і допоміг встати, подав окуляри та сумку і запитав, як вона себе почуває. Потім приїхала швидка допомога і забрала обох в лікарню. Підліток запевнив суд, що більше такого не повториться.

Матір обвинуваченого попросила у потерпілої вибачення і компенсувала їй 10 тис. грн завданої шкоди. Водночас остання зазначила, що після інциденту стан її здоров’я погіршився – вона лікувалася два місяці. Коли гроші закінчилися, за порадою адвоката, попросила компенсувати їй ще 10 тис. євро.

Суд заслухав покази свідків, вивчив виписку з історії хвороби потерпілої та врахував, що обвинувачений не досягнув 16-річного віку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Сухарник визнала місцевого підлітка винним у тілесному ушкоджені з необережності і вирішила обмежити йому дозвілля, заборонивши відлучатися з дому з 22:00 до 6:00. Ухвалу можуть оскаржити.