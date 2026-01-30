У водія самоката виявили 2,55% проміле алкоголю

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Андрія Фіцика винним у керуванні електросамокатом «Вolt» напідпитку, призначив йому 17 тис. грн штрафу і позбавив права рік керувати транспортними засобами.

Як йдеться у постанові від 26 січня, у жовтні 2025 року у селі Крихівці, біля Франківська, обвинувачений упав з самоката на проїжджу частину дороги. Поліцейські виявили в Андрія Фіцика ознаки алкогольного сп’яніння і він погодився пройти огляд на місці. Прилад Alkotest показав 2,55% проміле алкоголю.

Обвинувачений не з’явився до суду. Під час засідання вивчили протокол, складений на водія самоката, результати тесту на сп’яніння та відеозаписи з місця події.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Людмила Андрусів визнала Андрія Фіцика винним у керуванні транспортним засобом напідпитку, призначила йому 17 тис. грн штрафу і позбавила права упродовж року керувати транспортом. Також обвинувачений має платити 665 грн штрафу.

Нагадаємо, у травні 2025 року Івано-Франківський міський суд розглядав подібну справу проти водія електросамокату, на якого склали протокол за п’яну їзду. Тоді обвинувачений довів, що самокат не є транспортним засобом і суддя Іннеса Болюк закрила справу через відсутність у діях прикарпатця складу адміністративного правопорушення.