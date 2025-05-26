Штраф за керування напідпитку становить 17 тис. грн

Івано-Франківський міський суд закрив справу проти прикарпатця, на якого склали протокол за п’яну їзду. Обвинувачений довів, що самокат не є транспортним засобом.

Як йдеться у постанові від 15 травня, інцидент стався на вул. Площа Ринок в Івано-Франківську 18 березня. На водія електросамокату Bolt Андрія Холода склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), яка передбачає 17 тис. грн штрафу. Стан сп’яніння підтвердився після огляду наркологом у медзакладі.

Під час судового засідання представник обвинуваченого повідомив, що його клієнт вину у вчиненні правопорушення не визнає, і пояснив, що Андрій Холод керував електросамокатом Bolt, який не відноситься до транспортних засобів, а тому не може бути суб’єктом відповідальності за ч.1 ст.130 КУпАП.

Суд погодився, що згідно з правилами дорожнього руху, термін «транспортний засіб» поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та авто з електродвигуном, потужністю понад 3 кВт.

«У матеріалах справи немає жодних ідентифікаційний ознак електросамоката. Захисник вказав, що його модель є аналогічною моделі самокату Kugoo M4, який має мотор з потужністю електродвигуна 0,5 кВт. Це вказує на те, що електросамокат Bolt не відноситься до механічного транспортного засобу», – йдеться у постанові суду.

Суд дійшов висновку, що в такому випадку обвинувачений не є водієм транспортного засобу, тож суддя Іннеса Болюк закрила справу через відсутність у діях прикарпатця складу адміністративного правопорушення. Постанову можуть оскаржити.