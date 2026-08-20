Жидачівський районний суд Львівської області виніс вирок львів’янину, який купив водійське посвідчення через телеграм. Про підробку документів стало відомо після того, як він потрапив в ДТП. За скоєне суд оштрафував його на 1700 грн.

За матеріалами справи, у березні 2025 року Геннадій Г. купив за 13 тис. грн водійське посвідчення категорій «В», яка дає право керувати легковими автівками, та «В1» для їзди на квадроциклах. Як встановило слідство, фальшивий документ чоловік замовив у незнайомця через телеграм. У месенджер він надіслав продавцю особисті дані, фото та підпис. Згодом підроблений документ він отримав на відділенні «Нової пошти» у місті Ходорів Стрийського району, що на Львівщині.

14 червня 2026 року близько 20:30 Геннадій Г. за кермом Subaru виїжджав з подвір’я, де він мешкає, і в’їхав в авто Volkswagen Passat. Під час перевірки документів поліцейські виявили підроблений документ.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини справи. Він також розповів, що нібито від військових дізнався, що через інтернет можна купити посвідчення водія при цьому не здавати екзамени. Далі в телеграмі він натрапив на оголошення і домовився про покупку. Після узгодження умов і оплати він отримав у поштовому відділенні посвідчення водія, а також довідку нібито від МВС. Свої дії чоловік пояснив тим, що думав, що військовослужбовці з інвалідністю можуть отримувати посвідчення водія за спрощеною процедурою.

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Суддя Андрій Павлів визнав Геннадія Г. винним у пособництві виготовлення підробленого документа (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 ККУ) та його використанні (ч. 4 ст. 358 ККУ). За скоєне суд призначив йому штраф – 1700 грн. Також він має сплатити понад 3,8 тис. грн витрат за експертизи на користь держави. На вирок ще може бути подана апеляція.

Водночас стаття 358 Кримінального кодексу України передбачає й інші види покарання. Залежно від обставин правопорушення суд може призначити, зокрема, обмеження волі строком до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Також санкція статті передбачає штраф – до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис. грн.