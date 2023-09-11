На Рівненщині суд оштрафував жінку, малолітня донька якої купалась у річці без нагляду дорослих. Її визнали винною у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей та призначили 1,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Демидівського райсуду, інцидент стався надвечір 11 серпня в селі Набережне Дубенського району. На пляжі біля річки Стир місцева мешканка помітила трьох дітей, яким було орієнтовно від восьми до 12 років. Жінка зробила їм зауваження через те, що вони купались без нагляду дорослих. Після цього діти пішли додому.

Вже згодом на батьків дітей склали адмінпротоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання обов'язків щодо виховання дітей). На засіданні одна з обвинувачених, Марія Д., визнала провину і пояснила, що донька, за її словами, мала просто піти на прогулянку з друзями. Про те, що вона буде плавати у водоймі, жінка не знала. Запевнила, що провела бесіду з дитиною, і що більше доньку без нагляду дорослих на річку вона відпускати не буде.

Оскільки жінку не вперше притягують до адмінвідповідальності за цієї статтею, суддя Алла Олексюк призначила їй 1,7 тис. грн штрафу. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.

Водночас матерів двох інших дітей не штрафували: їх вперше судили за цією статтею, тож суддя вирішила обмежитись лише усним попередженням.