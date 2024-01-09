У Кам’янці-Подільському оштрафували чоловіка, син якого зривав уроки в школі. Батька школяра вже не вперше судять за подібне порушення, однак, лише цього разу суд призначив йому штраф за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як йдеться у постанові Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, адмінпротокол на батька семикласника склали за декілька порушень, які хлопець вчинив у листопаді та грудні 2023 року. «В приміщенні гімназії №4 на уроці [учень] використовував образливі слова по відношенню до вчителя, плював на учнів та перевернув карту, чим зривав навчальний процес», – йдеться в протоколі.

На судовому засіданні чоловік визнав, що дійсно погано виховував сина. Пообіцяв, що в майбутньому буде старатись краще.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли чоловіка судять за неналежну поведінку сина на уроках. До прикладу, в лютому 2023-го року його син штовхнув школярку в багнюку, внаслідок чого вона порвала одяг. Тоді чоловіка не оштрафували, а обмежились лише усним зауваженням та звільнили від відповідальності.

Цього разу суддя Володимир Черепахін визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей) та призначив йому 850 грн штрафу. Крім того, чоловік повинен буде сплатити 536 грн судового збору. Судячи з інформації на сайті судової влади, постанову батько школяра не оскаржував.