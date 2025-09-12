Стрийський міськрайонний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн викладачку Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету за те, що вона намагалася дати хабар поліцейському.

За матеріалами справи, 17 квітня поліцейські отримали заяву про домашнє насилля матері над сином. Приїхавши за вказаною адресою, вони побачили, що викладачка коледжу Олена Васільєва пʼяна, і запропонували її пройти медогляд у лікарні на стан спʼяніння. Цю пропозицію Васільєва відкинула. Натомість викладачка намагалася дати хабар поліцейському, засунувши 200 євро у підсумок від магазину на його бронежилеті.

У суді Олена Васільєва повністю визнала вину. Вона пояснила, що того вечора конфліктувала із сином, і через це старший син викликав поліцію. Відмову від медогляду і хабар поліцейському Васільєва пояснила тим, що не хотіла, аби сусіди бачили, що її виводять з дому у супроводі правоохоронців.

Суддя Василь Бораковський визнав викладачку винною за частиною 1 статті 369 КК України та оштрафував її на 17 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляції. Олена Васільєва працює у ВСП «Стрийський фаховий коледж ЛНУП» викладачкою суспільних дисциплін, вона є кандидаткою філософських наук, доценткою.