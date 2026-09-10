Чоловік використовував дику тварину як реквізит для заробітку

Шацький районний суд Волинської області визнав винним у жорстокому поводженні з твариною Юрія Куцміду, який за гроші пропонував відпочивальникам сфотографуватися з мавпою біля пляжу на Світязі. За скоєне йому призначили 3400 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 3 вересня, у червні цього року Юрій Куцміда пропонував людям сфотографуватися з мавпою біля місцевого пляжу. Правоохоронці встановили, що обвинувачений утримував тварину в умовах, які не відповідали її біологічним потребам. Крім того, вона постійно перебувала під впливом сторонніх людей.

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Підставою для притягнення чоловіка до відповідальності стали протокол і рапорт правоохоронців, письмові пояснення свідків та заява громадянина, яка надійшла до відділення поліції.

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На судове засідання Юрій Куцміда не з’явився. Причини неявки суду не повідомив, тому справу розглянули без нього.

Суддя Сергій Матвійчук визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами) та призначив йому 3400 грн штрафу. Конфіскацію мавпи суд не застосовував, оскільки правоохоронці не надали доказів того, що її перебування у власника становить загрозу для життя чи здоров’я тварини.

Крім штрафу, Юрій Куцміда має сплатити 665,60 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді.