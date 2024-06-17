Пістолет, з якого засуджений погрожував жінці, знищать

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним мешканця села Середнє Святослава Просоліна у хуліганстві. За погрозу жінці стартовим пістолетом на Радванському кар’єрі в Ужгороді чоловік сплатить 34 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 червня, у травні 2024 року Святослав Просолін напідпитку погрожував жінці біля центрального входу до Радванського кар’єру. Він вийняв з наплічника стартовий пістолет «Ekol Majarov», пересмикнув затвор і приставив його до голови постраждалої. Після цього два рази натиснув на спусковий гачок. Незважаючи на те, що пістолет не був зарядженим, жінка сильно перелякалася.

Під час судового засідання Святослав Просолін визнав свою вину та погодився, щоб справу розглянули у спрощеному провадженні. Суддя Наталія Дергачова визнала закарпатця винним у хуліганстві та призначила йому покарання у вигляді штрафу розміром 34 тис. грн. Також він має сплатити 1,5 тис. грн за проведення експертиз. Пістолет, з якого засуджений погрожував жінці, знищать.