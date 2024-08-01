Залізничний районний суд Львова виніс вирок співробітнику «Львівобленерго» Роману Явному, який до смерті побив свого співробітника. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну та зобовʼязав сплатити родичам 520 тис. грн моральної та матеріальної шкоди.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 1 січня 2024 року на території ПрАТ «Львівобленерго», на вул. Сяйво, 10. Між 52-річним Романом Явним та його 39-річним колегою виник раптовий конфлікт, під час якого вони почали битися. Роман Явний вдарив колегу кулаком в обличчя, внаслідок чого той упав і вдарився головою об асфальт і помер від отриманих травм.

У суді Роман Явний своєї провини не визнав, але й не заперечив обставин справи. Він стверджує, що вбивство трапилось із необережності. За його словами, того дня він зустрів колегу на контрольно-пропускному пункті Львівобленерго. Він був нетверезим і не пропускав його на роботу, через це й виникла бійка. Після того, як чоловік від удару впав на землю, Роман Явний сам викликав швидку допомогу. Він додав, що раніше дружив із загиблим, намагався сплатити його родині матеріальну шкоду, але вони відмовились.

Мати загиблого в суді розповіла, що того вечора син їй дзвонив тверезим і повідомив, що йде чергувати на пост. Однак судова експертиза встановила, що в крові загиблого було 2,88% проміле алкоголю. Родичі просили суд зобовʼязати Романа Явного сплачувати дітям загиблого щомісяця по 3,8 тис. грн, компенсувати 20,5 тис. грн витрат на поховання і сплатити 500 тис. грн моральної шкоди.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Андрій Кирилюк визнав Романа Явного винним у вбивстві з необережності за ч. 1 ст. 119 ККУ та призначив йому 5 років позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання та замінив увʼязнення та 3 роки іспитового терміну. Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити родичам загалом 520 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.