У вівторок, 2 січня, сталася бійка між двома працівниками «Львівобленерго» на роботі, яка завершилася смертю 39-річного учасника конфлікту. 52-річного нападника вже затримала поліція, йому загрожує до 10 років тюрми.

За даними поліції Львівщини, 2 січня увечері близько 21:00 на території підприємства, розташованого у Львові, між двома працівниками виник конфлікт. Під час суперечки один із працівників, 52-річний мешканець Львівського району, завдав удару кулаком співробітнику – 39-річному мешканцю Львівщини. Від удару постраждалий впав на асфальт та вдарився головою, отримавши травми, від яких невдовзі помер.

Правоохоронці не розголошують більше подробить трагедії. За даними ZAXID.NET, унаслідок побиття загинув працівник «Львівобленерго». У «Львівобленерго» зазначили ZAXID.NET, що не мають інформації про згаданий випадок.

Нападника затримала поліція, йому повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.2 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.