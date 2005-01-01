Суд посадив серійного квартирного злодія з Стрия на 4,5 роки

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:363270

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Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав 38-річного чоловіка винним у вчиненні 9 крадіжок. Серійного квартирного злодія засудили до 4 років позбавлення волі. Про це 17 січня інформує ГУ НП у Львівській області.

Як встановили поліцейські, зазвичай злодій підходив до дверей квартири майбутньої жертви і якщо ніхто не відгукувався на дзвінок, добирав ключ до замка або ж просто його пошкоджував. Проникнувши у помешкання, чоловік викрадав звідти переважно грошові кошти та ювелірні вироби, рідше – комп’ютерну чи побутову техніку.

Три із восьми крадіжок були скоєні зловмисником протягом дня з інтервалом в одну годину, а під час скоєння дев’ятої крадіжки його затримали. Вина зловмисника у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка), була повністю доведена. Його позбавлено волі на чотири з половиною роки.

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