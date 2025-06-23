Затримання українського ексдипломата в Угорщині

Угорський суд скасував рішення про депортацію до України ексспівробітника посольства Києва в Будапешті. Раніше Угорщина звинувачувала колишнього дипломата у шпигунстві. Про це у понеділок, 23 червня, повідомив угорський таблоїд Blikk.

Зазначається, що українець С. Александров оскаржив рішення про депортацію у суді. За словами його адвоката Габора Сюча, ексдипломат хотів виїхати з Угорщини не до України, а до Росії.

За словами захисника Александрова, той має російське громадянство, оскільки є уродженцем окупованого Криму. Однак у заяві на отримання посвідки на проживання в Угорщині у листопаді 2024 року вказав Україну як свою батьківщину, але у бланку не було місця, де б можна було вказати наявність ще одного громадянства – російського.

«Суд скасував рішення імміграційної поліції про його депортацію. Суддя побачив, що С. Александрова не слід було негайно депортувати до України, а дозволити добровільно виїхати до Росії», – повідомив у коментарі Blikk адвокат Габор Сюч.

Відтак С. Александров на підставі рішення суду може повернутися до Угорщини. Водночас зазначається, що проти Александрова відкрили нове провадження – за порушення міграційного законодавства Угорщини.

За даними Blikk, С. Александров у 2010-х роках був дипломатом в посольстві України в Будапешті, але давно не перебував в Угорщині в дипломатичному статусі.

Нагадаємо, 9 травня голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про затримання двох українських та звинуватив їх у шпигунстві. Тоді угорський міністр заявив, що країна видворить українців.

20 травня Угорщина звинуватила ще двох українців у нібито шпигунстві: депутата Закарпатської обласної ради від партії «Слуга народу» Роланда Цебера та громадянина України Іштвана Голло.