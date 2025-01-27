Обвинувачений телефонував у поліцію напідпитку

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Олександра Надя винним у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За неправдиве замінування Закарпатського облмуздрамтеатру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв лікареві обласного центру екстреної медичної допомоги призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 січня, у листопаді 2024 року Олександр Надь напідпитку зателефонував у поліцію і повідомив про замінування Закарпатського академічного музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, розташованого на вулиці Івана Чендея в Ужгороді.

Під час судового засідання закарпатець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Марина Хамник визнала Олександра Надя винним у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.