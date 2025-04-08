За словами обвинуваченого, кілька військових частин відмовили йому у допуску до служби

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Олександра Дубовця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За відмову йти служити через зловживання психостимуляторами ужгородцю призначили 3 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 березня, Олександр Дубовець з 2007 року був на військовому обліку як непридатний до військової служби у мирний час та обмежено придатний у військовий час. У квітні 2024 року ВЛК визнала обвинуваченого придатним для проходження служби у навчальному центрі, однак він категорично відмовився йти до війська.

У судовому засіданні Олександр Дубовець не визнав своєї вини і пояснив, що вже проходить службу в «ІТ армії» та зловживає психостимуляторами. 30 квітня 2024 року його затримали працівники ТЦК і після проходження військово-лікарської комісії відправили на Яворівський полігон у Львівській області. За словами обвинуваченого, кілька військових частин відмовили йому у допуску до служби, після чого він написав заяву про відмову від її проходження, через те, що «полюбляє фармацевтичні пригоди і йому потрібна допомога психотерапевта».

Адвокат Олександра Дубовця просив взяти до уваги, що обвинувачений має ознаки залежності від психостимуляторів зі шкідливими наслідками. У свою чергу суд дослідив картку медогляду військовозобов’язаного та врахував, що він не звертався за допомогою у Закарпатський медичний центр психічного здоров’я та медицини залежностей».

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Голяна визнала Олександра Дубовця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначила йому 3 роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.