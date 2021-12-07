Суди Олега Барни з односельчанином за відстоюювання честі та гідності тривають більше року

Тернопільський апеляційний суд відмовив екс-народному депутатові Олегу Барні у позові до активіста з Чорткова Сергія Гусака, який у Facebook заявляв про розкрадання нардепом держкоштів та вимагання «відкатів». Олег Барна вимагав, щоб Сергій Гусак видалив усі дописи з критикою і замість кожного з них опублікував спростування. Втім, судді відкинули позов екс-нардепа, зауваживши, що Сергій Гусак має право на висловлення своєї оцінки.

Публічний конфлікт між Олегом Барною та головою громадської спілки «Об'єднання учасників АТО Тернопілля» Сергієм Гусаком виник ще влітку 2020-ого. Тоді у тернопільських ЗМІ повідомляли, що Олег Барна мав намір іти першим номером від ЄС до Чортківської міської ради, проти чого виступили місцеві члени партії Сергій Гусак та Орест Мурава. У цей же період Сергій Гусак і критикував Барну у Facebook, заявляючи, що той причетний до розкрадання коштів та підробки довідки про інвалідність. У підсумку Олега Барни таки не було у списку «Європейської солідарності» на виборах до міськради Чорткова, однак він подав позов на Гусака з вимогою спростувати образливі коментарі під час кампанії.

«Олег Барна зазначив, що Сергій Гусак розповсюджував маніпулятивну інформацію щодо нього та його родини у Facebook. Звинувачував його у розкраданні державних коштів, у спробі підкупу, у підробці документів про інвалідність, образи про те, що позивач є психічно хворим, про нібито поїздку у Польщу до брата, оббріхуючи його у вчиненні вбивств і рекету, про придбання двох автомобілів і не задекларованих квартир, капітальних ремонтів будинків, проведення будівництва», – повідомляється у постанові суду.

Так, Сергій Гусак неодноразово дописував під постами Барни, що той «казнокрад і отримує «відкати» на будівництві казарм у Чорткові», стверджував, що «сім'я Барн за сім років придбала два автомобілі і не задекларувала», що «Барна будує будинок в районі Гореничів» і просто заявляв, що той злодій. Відтак Барна подав позов з вимогою видалення цих заяв та публікації спростування по кожній із них.

Під час судового засідання Олег Барна заявив, що вся поширена Гусаком інформація є неправдивою, порушує його честь, ділову репутацію та підриває авторитет. Через це просив суд зобов'язати Сергія Гусака видалити з Facebook усі ці коментарі, а на своїй сторінці запостити спростування по кожному неправдивому обвинуваченню окремо. Загалом таких спростувань мало б бути шість.

Втім, судді Тернопільського апеляційного суду залишили постанову Чортківського райсуду без змін, відхиливши позов Барни. У поясненнях вказано, що Сергій Гусак не є відомою публічною особою і тому його слова в постах на Facebook потрібно вважати як суб'єктивні судження.

«Інформація в мережі є висловлюваннями Сергія Гусака, які за своїм змістом є оціночними судженнями, що виражають суб'єктивну думку, тому не можуть вважатись такими, що містять фактичні дані та порушують честь, гідність і ділову репутацію позивача. Крім того, суд першої інстанції вказав, що межа допустимої критики щодо народного депутата України, політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж до окремої пересічної особи», – зазначено в постанові Тернопільського апеляційного суду.