Підозрюваний у вбивстві Дмитро Пономаренко визнав свою провину та підтримав клопотання прокурора про власний арешт

Київський районний суд Одеси заарештував на два місяці Дмитра Пономаренка – одесита, який відрізав голову власному батькові та зарізав сусіда. Відповідне рішення суд виніс у п’ятницю, 22 січня, передає сайт «Ґрати».

Прокурор клопотав про арешт чоловіка, оскільки той немає постійного місця проживання, роботи та може скоїти інші злочини. Адвокат затриманого наголосив на тому, що Пономаренко має житло в Одесі, а також у нього є дружина та маленька дитина.

Самий підозрюваний визнав провину та підтримав клопотання прокурора про власний арешт. Зокрема перед засіданням Пономаренко пояснив журналістам, що вважає вбивство «ритуалом» та добавив, що кається у скоєному.

За даними прокуратури, Дмитро Пономаренко посварився зі своїм батьком у їх спільній квартирі на проспекті Небесної сотні 20 січня. Пономаренко завдав 53-річному батькові численні ножові поранення, а коли той помер, відрізав голову і розпоров живіт. Потім він убив 32-річного сусіда Олега Демченко, який знімав у його батька кімнату.

Поліцейські затримали чоловіка на вулиці із відчленованою головою та обмотаного людськими внутрішніми органами. У його помешканні виявили два тіла із ознаками насильницької смерті.