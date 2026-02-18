Господарський суд Хмельницької області зобов’язав ТОВ «Розвиток Бізнес Систем» повернути Летичівській громаді Новокостянтинівське водосховище площею 254 га. Йдеться про водойму на річці Південний Буг, вартість якої оцінюють у 1,6 млрд грн.

Як встановив суд, у лютому 2023 року ТОВ «Розвиток Бізнес Систем» отримало спеціальний дозвіл на користування водними біоресурсами водосховища. Восени того ж року підприємство здійснило зариблення водойми: випустило товстолоба, коропа та білого амура.

Летичівська селищна рада створила тимчасову комісію для перевірки використання водойми та земельної ділянки під нею. Під час обстеження зафіксували човни для вилову риби, риболовне судно, частково огороджену територію та встановлені камери відеоспостереження.

За даними слідства, ТОВ «Розвиток Бізнес Систем» мало дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, тобто могло здійснювати вилов риби. Проте підприємтво не оформило належних прав на земельну ділянку водного фонду під водосховищем і не сплачувало плату за землю до бюджету громади.

У рішенні зазначено, що дозвіл на вилов риби та режим рибогосподарської експлуатації не є документами, які надають право користування земельною ділянкою чи самим водним об’єктом. Саме через відсутність оформленого права на землю суд зобов’язав підприємство повернути водосховище громаді.

ТОВ «Розвиток Бізнес Систем» намагалося оскаржити рішення у Верховному Суді, однак отримало відмову. Тому підприємство зобовʼязали повернути водосховище у власність громади.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Розвиток Бізнес Систем» зареєстроване у 2012 році в смт Летичів. Основний вид діяльності – прісноводне рибальство. Директором підприємства вказаний Микола Драч.