Дерева вирубали у Коломийському районі у 2022 році

Господарський суд Львівської області задовільнив позов Коломийської окружної прокуратури про стягнення збитків, завданих державі порушенням лісового законодавства. За допущення вирубки майже сотні дерев у лісосмузі на Прикарпатті АТ «Укрзалізниця» має відшкодувати державі 1 мільйон гривень.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 лютого, незаконну вирубку 95 дерев ясену, акації, клену, осики, черешні та дубу виявили при огляді лісосмуги на перегоні станції «Видинів – Снятин» у Коломийському районі в грудні 2022 року.

«Внаслідок протиправної бездіяльності регіональної філії “Львівська залізниця” АТ “Укрзалізниця” щодо забезпечення охорони та збереження лісу від незаконних рубок на підвідомчих ділянках, державі завдано збитки на майже 1 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Господарський суд Львівської області задовільнив позовні вимоги прокуратури та зобов’язав компанію відшкодувати державі завдані збитки у повному обсязі.