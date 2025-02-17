Суд зобов’язав «Укрзалізницю» відшкодувати мільйон гривень за вирубані дерева на Прикарпатті
У лісозмузі на перегоні залізничної станції вирубали майже сотню ясенів, акацій, кленів та дубів
Господарський суд Львівської області задовільнив позов Коломийської окружної прокуратури про стягнення збитків, завданих державі порушенням лісового законодавства. За допущення вирубки майже сотні дерев у лісосмузі на Прикарпатті АТ «Укрзалізниця» має відшкодувати державі 1 мільйон гривень.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 лютого, незаконну вирубку 95 дерев ясену, акації, клену, осики, черешні та дубу виявили при огляді лісосмуги на перегоні станції «Видинів – Снятин» у Коломийському районі в грудні 2022 року.
«Внаслідок протиправної бездіяльності регіональної філії “Львівська залізниця” АТ “Укрзалізниця” щодо забезпечення охорони та збереження лісу від незаконних рубок на підвідомчих ділянках, державі завдано збитки на майже 1 млн грн», – зазначили правоохоронці.
Господарський суд Львівської області задовільнив позовні вимоги прокуратури та зобов’язав компанію відшкодувати державі завдані збитки у повному обсязі.