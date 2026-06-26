Чинний суддя Конституційного Суду України Юрій Барабаш у 2010 році, будучи науковцем Національної юридичної академії, підготував експертний висновок для Конституційного Суду у справі щодо конституційності змін 2004 року. Йдеться про так звану «політреформу», яка змінила форму правління в Україні з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомили журналісти «Схем».

У своєму висновку Барабаш зазначав, що Конституційний Суд має підстави визнати закон, яким були внесені ці зміни, неконституційним. Ключовим наслідком такого рішення, за його логікою, мало стати автоматичне відновлення дії Конституції України у редакції 1996 року. Як йшлося в матеріалах, з якими ознайомилися журналісти, він прямо вказував: «це означатиме, що одразу набудуть сили (відновлять свою дію) положення Конституції України в редакції 1996 року».

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Після розгляду справи Конституційний Суд 30 вересня 2010 року ухвалив рішення, яким скасував «політреформу 2004 року» та зобов’язав органи державної влади привести нормативні акти у відповідність до Конституції у редакції, що діяла до внесення змін. Це рішення фактично повернуло Україну до президентсько-парламентської форми правління без голосування у Верховній Раді та суттєво розширило повноваження тодішнього президента Віктора Януковича.

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У політичному контексті це рішення тоді викликало різку реакцію. Зокрема, експрезидент Віктор Ющенко заявляв, що «скасування політреформи – це прихід авторитарного режиму».

Сам Барабаш у коментарі журналістам зазначив, що його позиція з того часу змінилася.

«Я так само вважаю, що в четвертому році були проігноровані ключові вимоги щодо внесення змін до Конституції. Однак… ця моя позиція трансформувалась зараз», – заявив він.

За словами Барабаша, нині він вважає, що після рішення КСУ про неконституційність змін мали б бути застосовані парламентські процедури для подальшого врегулювання ситуації.

Журналісти також звертають увагу, що позиція науковця у 2010 році була близькою до аргументів представників влади. Зокрема, подібну логіку викладали у своїх зверненнях до КСУ тодішній прем’єр Микола Азаров та міністр юстиції Олександр Лавринович. Вони також наполягали, що у разі скасування закону №2222-IV має відновитися дія Конституції 1996 року та виникає необхідність привести правову систему у відповідність до «старої» редакції Основного Закону.

У результаті рішення КСУ стало відправною точкою для концентрації владних повноважень у руках президента та подальшого політичного періоду правління Віктора Януковича, який нині має низку заочних вироків, зокрема за державну зраду.

Як встановили журналісти, через 12 днів після підготовки свого висновку Юрія Барабаша було призначено проректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сам він заперечує будь-який зв’язок між цими подіями.

«Ніякого збігу я тут не бачу, це ваша гіпотеза», – сказав суддя.

Також він наголошує, що його позиція не була ситуативною і збігалася з його науковою позицією.

Сьогодні Барабаш є чинним суддею Конституційного Суду України, його призначили у вересні 2025 року.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відставку судді Святошинського районного суду Києва Наталії Петренко та судді Київського апеляційного суду Оксани Рудніченко, які під час Революції Гідності ухвалювали рішення щодо учасників протестів і автопробігу до Межигір’я.