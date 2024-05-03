Суддя Рівненського апеляційного суду заробила за рік майже 3 млн грн
У 2023 році посадовиця придбала собі Mercedes-Benz
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Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовиця заробляла орієнтовно 235 тис. грн.
Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Надія Ковальчук заробила на посаді судді Рівненського апеляційного суду 2 820 884 грн. Це орієнтовно по 235 тис. грн щомісяця. Крім того, посадовиця отримала 176 412 грн пенсії.
Суддя зберігає готівкою 65 тис. доларів, а на карткових рахунках – 78 535 доларів і 538 002 грн. Також вона зазначила, що задонатила ЗСУ 258 003 грн.
З об’єктів нерухомості Надія Ковальчук вказала житловий будинок у селі Омит Вараського району, а також земельну ділянку площею 2148 м2 в селі Губків Рівненського району, які вона придбала у 2022 році. У власності судді є квартира в Рівному площею 58,9 м2 і одне паркомісце. Також Надія Ковальчук зазначила, що має право безоплатного користування квартирою в Рівному, яку вона ділить ще з трьома родичами.
Надія Ковальчук має три автомобілі. У 2019 році вона придбала Kia Sportage 2019 року випуску за майже 527 тис. грн. У 2022 році суддя купила Citroеn Berlingo 2011 року випуску, а у 2023 році – Mercedes-Benz E-220 CDI 2016 року випуску, вартістю 740 тис. грн.
Додамо, що Надія Ковальчук працює у Рівненському апеляційному суді з травня 2008 року. Свою кар’єру розпочинала помічницею прокурора Зарічненського району, згодом була суддею Зарічненського та Березнівського районних судів. Із 2019 року обрана суддею-спікеркою Рівненського апеляційного суду.