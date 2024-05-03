Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук оприлюднила декларацію за 2023 рік

Суддя Рівненського апеляційного суду Надія Ковальчук оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовиця заробляла орієнтовно 235 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Надія Ковальчук заробила на посаді судді Рівненського апеляційного суду 2 820 884 грн. Це орієнтовно по 235 тис. грн щомісяця. Крім того, посадовиця отримала 176 412 грн пенсії.

Суддя зберігає готівкою 65 тис. доларів, а на карткових рахунках – 78 535 доларів і 538 002 грн. Також вона зазначила, що задонатила ЗСУ 258 003 грн.

З об’єктів нерухомості Надія Ковальчук вказала житловий будинок у селі Омит Вараського району, а також земельну ділянку площею 2148 м2 в селі Губків Рівненського району, які вона придбала у 2022 році. У власності судді є квартира в Рівному площею 58,9 м2 і одне паркомісце. Також Надія Ковальчук зазначила, що має право безоплатного користування квартирою в Рівному, яку вона ділить ще з трьома родичами.

Надія Ковальчук має три автомобілі. У 2019 році вона придбала Kia Sportage 2019 року випуску за майже 527 тис. грн. У 2022 році суддя купила Citroеn Berlingo 2011 року випуску, а у 2023 році – Mercedes-Benz E-220 CDI 2016 року випуску, вартістю 740 тис. грн.

Додамо, що Надія Ковальчук працює у Рівненському апеляційному суді з травня 2008 року. Свою кар’єру розпочинала помічницею прокурора Зарічненського району, згодом була суддею Зарічненського та Березнівського районних судів. Із 2019 року обрана суддею-спікеркою Рівненського апеляційного суду.