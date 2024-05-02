Сергій Болотін вдруге очолив Хмельницький апеляційний суд 10 квітня 2024 року

Новопризначений голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін подав декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 176 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Сергій Болотін заробив на посаді судді Хмельницького апеляційного суду 2,1 млн грн, а це орієнтовно по 176 тис. грн щомісяця. Дружина посадовця Алла Болотіна отримала 65 205 грн зарплати в адвокатському об'єднанні «Швець та Лісовий».

Подружжя задекларувало 56 тис. доларів готівки. Крім того, Сергій Болотін вказав, що зберігає на банківському рахунку 11 652 грн, а його дружина – 1286 грн.

Із об’єктів нерухомості голова суду вказав квартиру у Славуті площею 56 м2 та дві земельні ділянки – у селі Ташки Шепетівського району та в Хмельницькому (546 м2 і 996 м2). Також він є власником будинку у Хмельницькому, який придбав у 2020 році за понад 2,5 млн грн. Однак, за інформацією Сергія Болотіна, разом із дружиною та дочкою він проживає у квартирі в Хмельницькому, власницею якої є Тетяна Болотіна.

У 2015 році суддя придбав автомобіль Subaru Forester 2014 року випуску, яким користується до сьогодні.

Додамо, що Сергій Болотін був головою Хмельницького апеляційного суду з 2018 по 2021 роки. Згодом замість нього цю посаду обійняла Тетяна Спірідонова, а 10 квітня 2024 року Сергія Болотіна вдруге обрали керівником інституції.