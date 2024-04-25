Едуард Братко очолює ГУ ДСНС у Хмельницькій області з 2015 року

Начальник ГУ ДСНС у Хмельницькій області Едуард Братко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Едуард Братко заробив на посаді начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області 1 025 003 грн. Це орієнтовно по 85 тис. грн щомісяця. Також посадовець отримав 288 746 грн пенсії.

Готівкою Едуард Братко зберігає 200 тис. грн, а на банківському рахунку – 10 тис. доларів.

З об’єктів нерухомості рятувальник вказав гараж і будинок площею 121,8 м2 в смт Великодолинське Одеської області, які він ділить разом із братом. Ще один гараж посадовця розташований у місті Чернівці. Також в Едуарда Братка є службова квартира в Хмельницькому загальною площею 55 м2 та земельна ділянка в селі Розсоша Хмельницького району площею 845 м2, яку він придбав у 2020 році.

Пересувається держслужбовець на Volkswagen Tiguan 2011 року випуску. Транспортний засіб він придбав у 2011 році за 328 885 грн.

Додамо, що 55-річний Едуард Братко обіймає посаду начальника рятувальників Хмельниччини з 2015 року. Свою кар’єру в ДСНС посадовець розпочав у 1997 році. З тих пір працював на різних посадах у Вінниці, Ужгороді, Чернівцях і Хмельницькому.