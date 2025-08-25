Іван Сіліч очолював Рожищенський райсуд з 2011 року

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила голову Рожищенського районного суду 51-річного Івана Сіліча, якого зі спільником підозрюють у хабарництві. Відповідне рішення рада прийняла під час засідання у понеділок, 25 серпня.

За даними слідства, суддя Іван Сіліч разом зі спільником вимагав у місцевої жительки хабар за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Отримані гроші підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.

Правоохоронці викрили суддю 15 липня 2025 року. Його дії кваліфікували одразу за чотирма статтями за Кримінального кодексу України, серед яких – вимагання неправомірної вигоди та шахрайство. Івану Сілічу обрали запобіжний захід у вигляді внесення 605 тис. грн застави, яку за посадовця внесли 21 липня.

Заступник Генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко звернувся до Вищої ради правосуддя з проханням відсторонити суддю від виконання обовʼязків у звʼязку з кримінальним провадженням.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про тимчасове відсторонення Івана Сіліча з посади голови Рожищенського районного суду до 15 вересня 2025 року.

Додамо, що Івана Сіліча обрали головою райсуду у квітні 2024-го. До того підозрюваний уже очолював цю ж установу з 2011 року упродовж чотирьох термінів поспіль.