Судді Печерського райсуду, причетні до Татарова, ухвалювали політично вмотивовані рішення

Три судді Печерського районного суду, які розглядали гучні судові справи, пов’язані із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Судді, які захищали наукові дисертації у Татарова, розглядали судові справи щодо арешту активіста Романа Ратушного та колишнього намісника Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП Павла Лебедя, повідомило у середу, 6 березня, hromadske.

Згідно з розслідуванням журналістів, низка посадовців та правоохоронців захищали наукові дисертації під керівництвом Олега Татарова. Зокрема, заступник голови ОП був науковим керівником для трьох суддів Печерського районного суду, які розглядали резонансні справи.

«Зокрема, йдеться про суддів Печерського районного суду – Світлану Шапутько, Світлану Смик та Віту Бортницьку, яка у 2023 році пішла із суду за вислугою років. Всі троє, подекуди у парах між собою, ухвалювали рішення у найбільш гучних процесах країни», – повідомило hromadske.

Журналісти повідомили, що Світлана Шапутько відмовила у відводі своєї колеги під час того, як вона розглядала справу про арешт активіста Романа Ратушного після протестів в урядовому кварталі у лютому 2020 року. Суддя не навела пояснень та аргументів та навіть не попередила про це адвокатів Романа Ратушного, за що Шапутько внесли у базу правозахисної ініціативи «Правотворець», яка збирає переслідувачів за політичними мотивами. У квітні 2021 року Ратушному скасували домашній арешт. За словами розслідувачів, Світлана Шапутько захистила наукову дисертацію під керівництвом Олега Татарова у травні 2018 року.

У квітні того ж року дисертацію під керівництвом Татарова захистила і Світлана Смик. Суддя розглядала справу щодо невчасного декларування президентом Володимиром Зеленським 2,5 млн грн за продаж облігацій у 2019 році. У липні 2020 року Смик закрила справу «у зв'язку з неподанням повідомлення про суттєві зміни в майновому стані». На думку адвокаційна менеджерка Фундації DEJURE Ніки Крейденкової, у діях Світлани Смик є ознаки лояльності до влади. НАЗК звернулося до Вищої ради правосуддя щодо затягування розгляду по справі Зеленського Світланою Смик, проте вже 20 серпня 2020 року справу закрили.

«Нагадаємо, що 5 серпня того самого року в Офіс президента офіційно працевлаштувався науковий керівник пані Світлани Олег Татаров», – зауважили журналісти.

Крім того, Світлана Смик розглядала справу колишнього митрополита Києво-Печерської Лаври під УПЦ МП Павла Лебедя. За даними DEJURE, суддя отримала справу за допомогою маніпуляцій з авторозподілом справ. Жінка спільно зі Світланою Шапутько отримала право на розгляд справи.

«У кожному суді є багато суддів, у Печерському їх приблизно 30, а в авторозподілі їх чомусь не всі 28, а лише двоє. Зазвичай це відбувається у такий спосіб, що деякі спеціально йдуть у відпустку, хворіють і так далі й в авторозподілі залишаються лише двоє суддів», – повідомила Ніка Крейденкова.

До 2023 року у Печерському райсуді також працювала Віта Бортницька, яка розглядала справу про арешт майна екс-президента Петра Порошенка. Суддя захистила дисертацію під керівництвом Татарова у 2020 році.

Журналісти зазначили, що разом зі Світланою Смик Бортницька систематично продовжувала арешт екскерівника Харківської СБУ Романа Дудіна, якого звинувачують у держзраді за події перших днів повномасштабного вторгнення. У справі Дудіна присутня політична вмотивованість, повідомило hromadske.