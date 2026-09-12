Вже за кілька днів у Львові запрацює перший в Україні офіс Business Tampere, який допомагатиме фінським компаніям виходити на український ринок. ZAXID.NET завітав до Тампере, щоб ближче познайомитися з регіоном, його економікою, технологічною екосистемою, а також досвідом використання укриттів і співпраці з Україною в оборонній сфері.

Тампере – третє за населенням місто Фінляндії та один із найбільших промислових і технологічних центрів країни. Тут проживає понад 250 тис. людей.

Технологічна екосистема Тампере

Тампере має потужну промислову та технологічну базу, на розвиток якої значно вплинула історія Nokia та пов'язана з нею інженерна й дослідницька екосистема. Сьогодні регіон використовує ці напрацювання для розвитку нових напрямів – штучного інтелекту, фотоніки, мікроелектроніки, сенсорних і візуальних систем, машинобудування та безпеки.

Важливу роль у цій екосистемі відіграє саме Business Tampere – агенція економічного розвитку регіону. Вона допомагає місцевим компаніям розвиватися та виходити на міжнародні ринки, а також залучає до Тампере іноземний бізнес та інвестиції. Організація допомагає компаніям знаходити партнерів, фахівців і відповідні локації для роботи. Серед великих міжнародних компаній, представлених у регіоні, представники Business Tampere називають Microsoft, Amazon Ring та Sandvik.

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Business Tampere – агенція економічного розвитку регіону (на фото директор із залучення іноземних інвестицій Business Tampere Олівер Хозі, фото ZAXID.NET)

Водночас у Тампере прагнуть розвивати не окремі підприємства, а цілі технологічні екосистеми. Напрацювання у сфері мобільних технологій, сенсорики та лазерів поєднують із машинобудуванням, штучним інтелектом і автоматизацією. Один із прикладів – модернізація важкої техніки для гірничодобувної промисловості.

«Ми можемо використовувати ті напрацювання, які маємо у сфері мобільних технологій, лазерних технологій, машинобудування, і впроваджувати ці технології в оборонну сферу», – пояснює директор із залучення іноземних інвестицій Business Tampere Олівер Хозі.

Окремо в регіоні розвивають виробництво напівпровідників, батарейні технології та системи накопичення енергії. Ще один напрям – оборонні та безпекові технології, зокрема дрони, сенсори, системи спостереження та візуалізації. У Business Tampere вважають, що поєднання цих технологічних компетенцій із досвідом українських компаній створює додаткові можливості для співпраці.

Особливістю Тампере є те, що питання цивільної готовності враховують навіть під час залучення нових інвесторів. За словами Олівера Хозі, коли Business Tampere допомагає іноземній компанії обрати місце для роботи чи виробництва, їй одразу розповідають про вимоги у сфері безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час планування нових об’єктів враховують вимоги до цивільних укриттів, їхнього обладнання.

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«Ми завжди розповідаємо новим бізнесам, що це вимога і вони мають це збудувати, якщо хочуть заходити в Тампере», – пояснює Олівер Хозі.

Чому Business Tampere обрав Львів

Офіс Business Tampere у Львові має стати постійним майданчиком для розвитку бізнесових контактів між Фінляндією та Україною та допомагати фінським компаніям виходити на український ринок. За словами генерального директора Харрі Оджали, Львів для Business Tampere є логічним місцем для постійної присутності через його розташування, логістику та роль бізнесового центру.

«Офіс у Львові для нас логічно дуже добре позиціонується. Для нас на багатьох рівнях це чудовий хаб», – пояснює він.

Водночас офіс потрібен не лише як фізичне представництво. У Business Tampere хочуть створити місце, де фінські компанії зможуть отримувати інформацію про український ринок, знаходити партнерів та запускати спільні проєкти.

«Перш за все, це дає нам присутність. Це відчуття стабільності для наших фінських партнерів. Вони відчувають, що ми серйозно налаштовані на розвиток міжнародних відносин з Україною, що це не короткострокова ініціатива на час війни, а довгостроковий напрямок», – сказав Оджала.

За словами гендиректора Харрі Оджали, Львів для Business Tampere є логічним місцем для постійної присутності через його розташування (фото ZAXID.NET)

Найбільший інтерес фінського бізнесу зараз зосереджений на оборонній галузі та технологіях подвійного призначення. Ще один важливий напрямок – енергетика. Фінські компанії мають рішення для генерації та зберігання енергії. Окремо фінська сторона бачить можливості у медичних проєктах, зокрема у співпраці з системою Unbroken.

Щоб така співпраця була практичною, у Business Tampere планують залучати до роботи львівського офісу українських фахівців, які добре знають місцевий ринок.

«Це не тільки буде офіс, а також місце, де будуть організовуватися події, де будуть встановлюватися робочі контакти. Тому потрібна експертиза українських людей, які там проживають», – пояснює Оджала.

У Львівській міській раді очікують, що відкриття офісу Business Tampere пришвидшить співпрацю з фінськими компаніями. За словами керівника управління інвестицій та проєктів ЛМР Андрія Павліва, офіс має стати комунікаційним містком між Львовом і регіоном Тампере.

«Ми говоримо про можливість показати фінським компаніям ті можливості, які сьогодні є у Львові – як проєкти, які можна реалізовувати під час війни, так і майбутню післявоєнну відбудову», – зазначає Андрій Павлів.

За словами керівника управління інвестицій та проєктів ЛМР Андрія Павліва, офіс має стати комунікаційним містком між Львовом і регіоном Тампере (фото ZAXID.NET)

Серед пріоритетних напрямів – наука і технології, miltech та dual-use, а також енергетичні проєкти. У міськраді наголошують, що співпраця з Фінляндією важлива не лише з економічного погляду. Країна має власний досвід протистояння російській загрозі, тож партнери можуть обмінюватися досвідом у сфері безпеки та технологій подвійного призначення. Очікують, що це партнерство допоможе залучати фінські компанії не лише до Львова, а й спільних проєктів в Україні.

Заступник мера міста Тампере Яакко Мустакалліо зазначає, що Україна за час повномасштабної війни отримала унікальний досвід, якого не мають інші європейські міста.

«Ми весь час намагаємося вчитися у вас, як діяти в ситуації повномасштабної війни», – говорить Яакко Мустакалліо.

Заступник мера міста Тампере Яакко Мустакалліо зазначає, що Україна за час повномасштабної війни отримала унікальний досвід (фото ZAXID.NET)

Укриття, які щодня працюють як спортзали, басейни та паркінги

Фінська система цивільної готовності формувалася задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після Другої світової війни безпека залишалася одним із ключових питань для Фінляндії, яка має близько 1300 кілометрів кордону з Росією. Один з ключових елементів системи цивільного захисту – розгалужена мережа цивільних укриттів. У Тампере є понад 300 тис. місць у цивільних укриттях – більше, ніж населення міста, де живе понад 250 тис. людей.

Особливість фінського підходу – подвійне призначення таких приміщень. У мирний час вони працюють як частина міської інфраструктури: спортивні комплекси, басейни, підземні паркінги чи льодові арени. У разі надзвичайної ситуації ці ж простори можуть швидко перетворитися на укриття. За словами заступника мера Тампере Яакко Мустакалліо, від самого початку думали не лише про безпеку, а й про те, як використовувати дорогі підземні приміщення у мирний час.

«Це велика інвестиція – будувати такі приміщення. Тому вже від початку думали про те, як використовувати їх у мирний час», – пояснює Яакко Мустакалліо.

Спорткомплекс, який може стати укриттям для 6 тис. людей

Один із таких об'єктів – підземний спортивний комплекс Nääshalli площею близько 8 тис. м2. У мирний час тут працюють зали для боксу, фехтування, настільного тенісу та функціональних тренувань. У разі війни або іншої надзвичайної ситуації спортивні зали можуть бути переобладнані для розміщення людей. Саме можливість використовувати одне приміщення для різних цілей дозволяє місту не утримувати величезну площу порожньою в очікуванні війни.

Спорткомплекс в укритті (усі фото ZAXID.NET)

«Це одне з шести великих укриттів. Тут можуть розміститися близько 6 тис. людей», – розповідає директор з питань ризиків та безпеки міста Тампере Йоуні Перттула.

Підземний паркінг з басейном, який у разі війни стає укриттям

Інший приклад – басейн та підземний паркінг. Проте сама конструкція підземного об'єкта дозволяє використовувати його і як частину системи цивільного захисту. В цьому укритті може поміститися 16 тис. людей. Воно – одне з найбільших в країні та облаштоване на глибині понад 20 метрів.

Ще одне укриття – басейн та підземний паркінг (усі фото ZAXID.NET)

У разі надзвичайної ситуації паркінг може бути переобладнаний. Замість автомобілів простір заповнюють необхідним обладнанням та всім, що потрібно для організації тривалого перебування мешканців.

Льодова арена на випадок надзвичайної ситуації

Третій тип – льодова арена Hervanta Ice Stadium. У мирний час це спортивний об'єкт для тренувань і змагань. Тут проводять хокейні матчі та інші спортивні заходи.

Але у разі війни чи іншої масштабної надзвичайної ситуації простір арени також можна використати для розміщення двох тис. людей. Його обладнали на глибині понад 40 метрів.

Також в одному з укриттів працює льодова арена (фото ZAXID.NET)

Таким чином, у Тампере три абсолютно різні об'єкти – спортивний комплекс, паркінг та льодова арена – виконують одну спільну функцію: у мирний час вони є частиною повсякденної міської інфраструктури, а під час кризи можуть стати захищеними просторами для мешканців.

Укриття в Тампере – це не просто захищені підземні приміщення. Вони мають спеціальні двері, системи вентиляції, аварійні виходи та необхідні інженерні комунікації, запаси води. Важливо й те, що власник приміщення має забезпечити можливість привести укриття у готовність протягом 72 годин після відповідного рішення влади.

Президент компанії Verona Shelters Group Ілко Ківісаарі наголосив, що під час облаштування таких просторів передусім потрібно забезпечити базові умови для життя людей.

«Є три основні речі, які потрібно забезпечити. Перша – чисте і безпечне повітря для дихання. Без нього людина може прожити близько трьох хвилин. Якщо немає достатньо води – близько трьох днів. Якщо немає їжі – близько трьох тижнів. Тому вода, повітря та системи, які дозволяють підтримувати життєдіяльність людей, є найважливішими», – сказав Ілко Ківісаарі.

Що Тампере змінив після 2022 року

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у Тампере додатково перевірили стан укриттів, оновили плани цивільного захисту, провели тренування персоналу та посилили взаємодію між міськими службами.

«Війна Росії проти України показала, що ми не можемо нехтувати цивільним захистом. Ми перевірили стан і готовність укриттів, оновили наші плани, тренували персонал і посилили співпрацю з рятувальними службами, військовими та іншими органами. Одна з ключових речей, яку ми зрозуміли, – може статися що завгодно, тому потрібно бути готовими до багатьох різних ситуацій», – каже директор з питань ризиків та безпеки міста Тампере Йоуні Перттула.

Цивільна готовність може стати одним із напрямів майбутньої співпраці між Тампере та Львовом. Фінська сторона бачить можливості не лише в обміні досвідом, а й у залученні технологій та бізнесу. Йдеться, зокрема, про будівництво та модернізацію інфраструктури, вентиляційні системи, цифровізацію, автоматизацію та рішення для забезпечення стійкості міських об'єктів. Для Львова співпраця може бути важливою через можливість перейняти фінський досвід укриттів.

«У Тампере та регіоні є багато експертизи у будівництві, інфраструктурі, ІТ, вентиляції, цифровізації та автоматизації таких об'єктів. Тому є багато можливостей для співпраці з українськими та львівськими партнерами. Я бачу багато професійних і бізнесових можливостей», – зазначає радник з питань безпеки та стійкості Business Tampere Петрі Коскінен.

Фінська TamControl передає Україні енергетичні контейнери

TamControl – фінська інженерна компанія, що спеціалізується на проєктуванні, виробництві та постачанні комплексних систем автоматизації та електропостачання. Компанія розташована в Юлеярві поблизу Тампере.

За словами генерального директора TamControl Маркуса Сілфверберга, співпраця з Україною для компанії є надважливим напрямком. Йдеться не лише про можливість передавати Україні технології, а й про отримання практичного досвіду їх використання в умовах війни.

«Ми намагаємося допомогти вам якомога більше, але насправді отримуємо більше інформації від вас, ніж можемо вам дати», – каже Маркус Сілфверберг.

Один із таких продуктів TamControl – MillGrid, система автономного енергозабезпечення (фото ZAXID.NET)

Один із таких продуктів TamControl – MillGrid, система автономного енергозабезпечення. Вона складається з мобільних контейнерів з акумуляторами та призначена для роботи там, де немає доступу до електромережі. Центральний контейнер здатний за допомогою кабельних систем об'єднувати навколо себе інші спеціалізовані модулі, наприклад, мобільні командні центри чи житлові блоки. Система спроєктована для сценаріїв, де критично важлива швидкість введення в експлуатацію та висока масштабованість у польових умовах.

За словами Сілфверберга, такі системи планують використовувати в Україні. Зокрема, компанія готується передати енергетичні контейнери Третьому армійському корпусу ЗСУ.

«Ми будемо донатити ці контейнери Третьому армійському корпусу в Україні», – повідомляє генеральний директор TamControl.

Контейнери можуть використовуватися як автономні джерела живлення, зокрема для польових командних пунктів.

Patria посилює співпрацю з Україною

Patria – фінська оборонно-технологічна компанія зі столітньою історією. Її історія бере початок у 1921 році, а сучасну компанію сформували у 1997 році. Сьогодні Patria розробляє та виробляє броньовану техніку, системи озброєння й безпілотні рішення, а також займається обслуговуванням військової техніки протягом усього її життєвого циклу.

Після початку повномасштабної війни компанія активніше розвиває співпрацю з Україною. За словами виконавчого віцепрезидента Patria з питань оборони та систем озброєння Мікко Лейно, зокрема, українські військові використовують бронетранспортери Patria 6x6. 42 такі машини передали Україні в межах співпраці з Латвією. За словами Лейно, відгуки українських бригад, які використовують цю техніку, позитивні.

«Відповідь, яку ми отримали від бригад, які використовують ці автомобілі, була дуже позитивною. Вони дуже ними задоволені», – каже Мікко Лейно.

У Patria хочуть використовувати український бойовий досвід для вдосконалення своїх продуктів. За словами Лейно, технології, які розробляють виробники, не завжди проходять випробування в умовах реальної війни, тому досвід України для компанії є особливо цінним.

«Незалежно від того, яку технологію ми розробляємо, вона зазвичай не була випробувана у справжніх бойових ситуаціях. Для нас дуже важливо отримувати зворотний зв’язок від того, як наші технології використовуються в реальних умовах в Україні – що працює, а що ні», – наголошує Мікко Лейно.

Окремий напрям співпраці – безпілотні технології. У серпні 2026 року Patria та український виробник дронів General Cherry підписали меморандум про наміри щодо співпраці. Компанії планують спільно розробляти безпілотні рішення для потреб західноєвропейської оборони.

Patria та український виробник дронів General Cherry підписали меморандум про наміри щодо співпраці (фото ZAXID.NET)

Для Patria цей напрям є логічним продовженням розвитку власних безпілотних технологій. Компанія вже працює над безпілотними системами, зокрема рішеннями із використанням штучного інтелекту, а співпраця з General Cherry має поєднати український бойовий досвід у сфері малих дронів із технологічними можливостями фінського виробника.

Говорячи про розвиток безпілотних систем, Мікко Лейно також наголошує на авіаційній спадщині Patria. Компанія має понад століття досвіду в авіаційній галузі – від розробки літаків до сучасних оборонних технологій.

За словами Лейно, надалі Patria зацікавлена у співпраці і з іншими українськими виробниками безпілотних систем. Мета – не лише використовувати український досвід, а й разом розробляти технології, які можуть бути потрібні європейським арміям.

Таким чином, співпраця Patria з Україною поступово виходить за межі традиційної військової допомоги. Йдеться про обмін досвідом, спільну розробку технологій та інтеграцію українських напрацювань у європейську оборонну промисловість.