Качка працюватиме в представництві України в ЄС у Брюсселі

Тарас Качка представлятиме Україну при Європейському Союзі, а також виконуватиме обов’язки торговельного представника в межах двосторонніх угод із партнерами. Про це в п’ятницю, 17 липня, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з Качкою.

Президент розповів, що подякував посадовцю за роботу на посаді віцепремʼєр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Тараса Качку на цій посаді замінив Всеволод Ченцов, який був постійним представником України при ЄС.

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«Зроблені важливі речі, і треба тепер розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів», – написав президент.



Він нагадав, що Україна очікує на рішення ще по чотирьох переговорних кластерах у рамках переговорів про вступ України до ЄС.

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«Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 47-річний Тарас Качка в уряді експрем’єр-міністерки Юлії Свириденко обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а в уряді Дениса Шмигаля – був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (2019–2025 роки). 30 липня 2025 року уряд поклав на Качку повноваження торгового представника України.