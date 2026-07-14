Шостий кластер стосується зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу

Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер «Зовнішні відносини» у рамках переговорів про вступ України до ЄС. Рішення офіційно ухвалили під час Міжурядової конференції (IGC) у вівторок, 14 липня, повідомили єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

«З Україною та Молдовою ми відкриваємо Кластер 6, що охоплює такі сфери, як оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС є особливо вагомими», – написала Кос.

Тарас Качка зазначив, що початок переговорів у рамках кластера 6 «Зовнішні відносини» підтверджує загальний прогрес у процесі вступу України до ЄС та «дедалі тіснішу інтеграцію» України в ЄС.

«Цей кластер відображає те, що вже є реальністю: Україна та ЄС щодня пліч-о-пліч працюють у сферах зовнішньої політики, безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку. Ми рухаємося вперед завдяки власним досягненням, без винятків», – ідеться в повідомленні.

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Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції додав, що Україна готова і сподівається незабаром розпочати переговори щодо всіх інших кластерів.

Шостий кластер також передбачає синхронізацію позицій України зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, зокрема щодо експорту озброєння та санкційної політики, зазначає «Суспільне».

Нагадаємо, 7 липня віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка повідомив, що Комітет постійних представників держав-членів при ЄС (COREPER) схвалив відкриття шостого кластера в переговорах про євроінтеграцію України.

Україна стала офіційним кандидатом у члени ЄС у червні 2022 року. Рішення про надання Україні статусу кандидата ухвалила Європейська Рада. Вступ України до Євросоюзу є одним з гарантій безпеки, що включені у план щодо завершення російсько-української війни, деталі якого Володимир Зеленський озвучив 24 грудня 2025 року.