Тарас Качка повідомив про погодження послами ЄС вікриття шостого переговорного кластера про вступ України

Постійні представники держав-членів при Європейському Союзі погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Про це у пʼятницю, 10 липня, повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у соцмережі ікс.

Шостий переговорний кластер має назву «Зовнішні відносини». До нього входять питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги, а також співробітництва у сфері розвитку. Офіційне рішення про відкриття шостого кластера мають ухвалити під час засідання Ради ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 14 липня.

«Сьогоднішнє рішення схвалити відкриття шостого кластера "Зовнішні відносини" – це ще один важливий крок у наших переговорах про вступ. Вдячний усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення», – зазначив Тарас Качка.

Зауважимо, що Україна стала офіційним кандидатом у члени ЄС у червні 2022 року. Рішення про надання Україні статусу кандидата ухвалила Європейська Рада. Вступ України до Євросоюзу, є одним з гарантій безпеки, що включені у план щодо завершення російсько-української війни, деталі якого Володимир Зеленський озвучив 24 грудня 2025 року.

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Нагадаємо, 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу схвалили відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови під назвою «Основи». Він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, державного управління, економічних критеріїв та захисту фундаментальних прав.