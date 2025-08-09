Орест Дрималовський з лютого 2024 року воював на сході

Новим речником міністерства оборони України став військовослужбовець, журналіст та телеведучий Орест Дрималовський. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у суботу, 9 серпня.

4 серпня Орест Дрималовський на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що йде з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка воює на Донеччині. Тоді він не назвав причин звільнення зі служби, але повідомив, що залишиться в ЗСУ.

«За свою виняткову службу нагороджений медаллю “Хрест Доблесті”», – додали у пресслужбі Міноборони.

Орест Дрималовський – 30-річний уродженець Львова, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. З 2015 року працював у журналістиці, був кореспондентом та ведучим телеканалу «Перший Західний», а згодом – у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

У лютому 2024 року Орест Дрималовський повідомив у прямому ефірі «Вікна-новини», що отримав повістку та мобілізувався до ЗСУ. Згодом він розповів, що долучився до 79-ї ОДШБ.