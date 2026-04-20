Жінку вже не вперше намагаються притягнути до відповідальності

Тернопільський міськрайонний суд закрив справу проти Інесси Ліпіної-Сеник щодо жорстокого поводження з тваринами. Жінка утримує 18 собак у своїй двокімнатній квартирі. Після скарг сусідів її вже притягували до адміністративної відповідальності. У листопаді 2025 року тернополянка заплатила подвійний штраф за утримання 15 собак. З того часу кількість тварин збільшилася.

Про закриття провадження щодо Інесси Ліпіної-Сеник повідомила «Судово-юридична газета». За даними справи, протокол на тернополянку поліцейські склали в лютому. Тоді її сусіди звернулися до поліції зі скаргами. Мешканці нарікали на постійний сморід та шум від тварин. Поліцейські у рапорті зазначили, що собаки виглядали виснаженими та худорлявими, а умови їхнього перебування були неналежними.

У суді власниця собак свою вину не визнала. Вона пояснила, що рятує покинутих тварин з гуманних міркувань. «Підтвердила, що всі собаки проживають разом із нею у двокімнатній квартирі. Вдома чисто, собаки мають можливість спати на ліжку та дивані. Зазначила, що готує їм їжу, а також додатково купує корм, годує приблизно 1–2 рази на день та вигулює їх. Вказала, що собаки не зареєстровані у встановленому порядку. Худорлявий стан тварин пояснила їхнім віком та раніше перенесеними захворюваннями. Наголосила, що жорстокого поводження не допускає, фізичного насильства щодо тварин не вчиняє, а навпаки – підбирає їх, оскільки інші люди їх покидають», – йдеться у постанові суду.

Попри докази поліцейських та свідчення сусідів, суддя Наталія Воробель закрила провадження щодо Інесси Ліпіної-Сеник у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Основним аргументом стало те, що правоохоронці не забезпечили проведення ветеринарної експертизи, а візуальні спостереження поліцейського про «худорлявість» не є юридичними доказами. У справі не було жодного висновку ветеринара, який би підтвердив фізичні страждання чи хвороби тварин через дії власниці.

Також суддя вказала, що протокол про порушення склали за іншою статтею КУпАП. Жінку намагалися притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринам. Водночас сусіди скаржилися саме на запах та гавкіт, що належить до порушення правил співжиття і не доводить того, що власниця жорстоко ставилася до собак.