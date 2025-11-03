За рішенням міськради так багато собак не можан тримати в приміщенні

Тернопільський міськрайонний суд оштрафував тернополянку за те, що вона у квартирі тримала 15 собак різних порід. На неприємний запах і постійний гавкіт вночі та вдень сусіди скаржилися неодноразово. Жінку вже раз притягували до адміністративної відповідальності, однак це не вплинуло на ситуацію.

У постанові Тернопільського міськрайонного суду від 30 жовтня зазначено, що велику кількість собак у квартирі виявили патрульні поліцейські. Вони прибули на виклик сусідів, які зателефонували в поліцію близько 00:14 29 вересня 2025 року і поскаржилися, що тварини дуже голосно гавкають і заважають спати мешканцям інших квартир.

Окрім того, люди розповіли, що через собак від житла йде неприємний запах. Правоохоронці встановили, що на жінку на початку вересня вже скаржилися місцеві мешканці. А 10 вересня на неї склали адміністративний протокол.

У суді Інесса Ліпіна-Сеник свою провину визнала. Суд вказав на те, що жінка порушила правила утримання домашніх тварин, які встановленні рішенням Тернопільської міської ради. Згідно з рішенням, забороняється збирати велику кількість собак або котів та розводити антисанітарію у приміщеннях, залишати тварин без догляду на довгий час (більше 10 годин поспіль), сприяти позаконтрольному розмноженню.

Оскільки на жінку вже складали протокол за адмінпорушення, суд призначив їй штраф у подвійному розмірі. Вона повинна сплатити 680 грн, а також 605 грн за витрати суду.