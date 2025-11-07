В'ячеслав Куліуш очолив київське Управління протидії кіберзлочинам у 2022 році

Теща начальника київського Управління протидії кіберзлочинам В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення з дружиною, купила салон краси і почала зводити будинок в одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили розслідувачі Bihus.Info.

В'ячеслав Куліуш очолив київське Управління протидії кіберзлочинам у 2022 році, перед тим він працював в Одесі. Досліджуючи його декларацію журналісти звернули увагу, що протягом кількох років він декларував лише невелику квартиру в Одесі, а також автомобілі BMW 320I на правах користування та Rav4 дружини Надії Куліуш.

За даними Bihus.Info, у 2024 році пара офіційно розлучилася, а в судовій ухвалі зазначено, що Куліуші фактично не проживають разом з 2021 року. Нове авто Надії помітили на паркінгу житлового комплексу бізнес-класу «Premium Residence» в селі Крижанівка, що поряд із Одесою. З 2023 року помешканням в цьому комплексі володіє матір кіберполіцейського. Цей факт міг свідчити про фіктивність розставання, тож журналісти перевірили спосіб життя формально колишньої дружини поліцейського.

На фото автомобіль ексдружини В'ячеслава Куліуша

Виявилося, що ледь не одразу після розлучення, екстеща Куліуша придбала земельну ділянку у житловому масиві «Чорноморська Рив'єра» під Одесою. Це одне з найдорожчих місць області, вартістю 500 тис. грн за сотку землі. Жінка придбала 16 соток, тобто ділянка обійшлась приблизно в 8 млн грн. На момент розслідування там зводили 3-поверховий маєток з панорамними вікнами і великими терасами. Колишня теща також придбала нежитлове помешкання в Одесі, де тепер працює салон краси ексдружини кіберполіцейського.

Будинок, який зводить колишня теща В'ячеслава Куліуша під Одесою

За даними джерел Bihus.Info, відповідних доходів на купівлю такої нерухомості родина не мала. Куліуш відповів розслідувачам, що нерухомість придбали за гроші, отримані тещею за договором позики у 2022 році.

«Цікаво, що прямо під час підготовки журналістського матеріалу, земельну ділянку з недобудованим маєтком у “Чорноморській Рив'єрі” переписали з екстещі на компанію “Ведмідь Сервіс”. Фірма зареєстрована на Рівненщині і належить Вадиму Адамському – брату колишнього керівника відділу кіберполіції Рівненщини Юрія Адамського», – зауважують у матеріалі.

Родини Куліуша та Адамського пов'язують тісні зв'язки. Зокрема, дружина колишнього рівненського кіберполіцейського Анастасія Адамська надає в користування Куліушу свій автомобіль, а Надія Куліуш отримувала зарплату від пов'язаної з родиною Адамських фірми.

«Зважаючи на це, а також беручи до уваги той факт, що раніше Bihus.Info вже розповіли про статки та “розлучення” керівника Департаменту кіберполіції Юрія Виходця і про активи його заступників, можна припустити, що це переписування землі та будинку могло бути спробою приховати реальних власників до виходу чергового матеріалу», – додають розслідувачі.

Нагадаємо, у жовтні повідомляли, що родичі двох заступників керівника Департаменту кіберполіції Олега Заворотнього та Андрія Шаронова за останні декілька років придбали квартири на десятки мільйонів гривень. Про