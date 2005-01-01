Тисяча працівників і ₴80 млрд

В межах медичної реформи в Україні створили ще один орган центральної виконавчої влади – Національну службу здоров’я України (НСЗУ). Про цю структуру відомо не багато, зокрема те, що саме вона розпоряджатиметься 80 млрд грн на рік, виділеними на фінансування державної програми «Доступні ліки», закупівлю препаратів на реімбурсацію та забезпечення громадян гарантованими державою безоплатними медичними послугами.

ZAXID.NET побував на зустрічі керівника НСЗУ Олега Петренка з журналістами у Києві. То ж підсумовуємо все, що розповів новий очільник про нову структуру в системі охорони здоров’я.

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Що таке Національна служба здоров'я України?

Національна служба здоров'я – це новий орган центральної виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. За законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», ця служба є уповноваженим органом, отже вона реалізує державну політику у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

«Держава вперше з моменту розпаду Радянського Союзу та успадкування вертикалізованої системи охорони здоров'я, яку ще іноді називають системою Семашко, сказала дуже відверті слова: гарантоване нам всім як громадянам України право на охорону здоров'я має кілька вимірів, одним з яких, про який всі забували до цього часу, є економічний. Якщо хтось говорить, що все, що він робить, безкоштовно, то це є не дуже правдиве висловлювання. Тому що якщо ми хочемо якісні послуги, уважне до нас ставлення, відповідність певним стандартам, то це все має свій економічний вимір і хтось, в тому числі і держава, повинен відшкодувати це надавачам послуг».

Саме НСЗУ відшкодовуватиме медзакладам кошти за надані медичні послуги українцям.

Для чого це потрібно?

«Україна – одна з небагатьох країн радянського сектору, яка майже нічого не робила у питанні реформування системи охорони здоров’я за останні 25 років. Ми і Білорусь – єдині, хто досі не ввів жодних механізмів страхування в охороні здоров'я. Отже ті зміни, які зараз відбуваються, вперше виводять Україну з числа країн з необмеженими гарантіями надання медичних послуг до країн, в яких ці гарантії зафіксовані».

Пацієнт повинен чітко розуміти, який перелік послуг держава гарантує йому безоплатно, а які види послуг не можуть туди увійти, оскільки держава не може собі це дозволити.

Чому не класична страхова система?

За словами Олега Петренка, в країнах з високим рівнем тіньової економіки введення додаткового страхового платежу із фонду оплати праці не спрацює. Система, яку обрала Україна, також є різновидом страхової, але в ній немає прямої оплати страхівки. Цю оплату здійснює НСЗУ.

«Якщо в економіці обертається понад 20% тіньових коштів, не можна розраховувати на те, що введення додаткового страхування змінить на краще ситуацію в медицині. Уявімо собі, що ви – ФОП і тут раптом вам кажуть: хочете таку медицину, як у Німеччині, наприклад? Давайте ще 14% від вашого доходу на медицину? Але ж ви ледь кінці з кінцями зводите і навряд чи зможете щомісяця віддавати таку суму».

Тому у Міністерстві охорони здоров’я України вирішили: поки Україна не належить країн з цивілізованою оплатою податків, треба покластися на варіант фінансування медицини, який використовується в країнах Британської Співдружності – Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії.

«Ми не вигадуємо велосипед. От в цих країнах є їхні національні служби здоров'я, у Британії така служба оплачує медичні послуги із 1949 року».

Якою буде структура Національної служби здоров’я України?

Гранична чисельність працівників НСЗУ становитиме 1060 людей. 250 з них – це центральний апарат, 810 – це територіальні підрозділи, які працюватимуть в кожній області.

«Зараз формується центральний апарат, який забезпечить перший етап реформи фінансування медицини, що стартує з 1 липня. З першими закладами, як ми їх називаємо, «чемпіонами реформ», які готові до реформи, ми незабаром укладемо договори і з 1 липня вони отримуватимуть фінансування відповідно до укладених декларацій».

Як ця система працюватиме?

Найперше пацієнти повинні обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра та укласти з ним декларації.

«Якщо пацієнт обрав свого лікаря, а заклад, де він працює, виконав вимоги, які перед ним ставить закон, ми з ним укладемо договір і платитимемо за цим договором. І цей лікар, який працює по деклараціях, може отримати вдвічі, а то й утричі більше, ніж він отримує зараз. Але за це ми хочемо мати від нього певні сервісні послуги, які він повинен надавати пацієнтам».

НСЗУ платитиме медзакладам за наступними тарифами:

Базова ставка від 18 до 39 років – 370 грн/рік .

. Від 40 до 64 років – коефіцієнт 1,2, тобто 444 грн/рік .

– коефіцієнт 1,2, тобто . Діти до 5 років – коефіцієнт 4, тариф становитиме 1480 грн/рік .

– коефіцієнт 4, тариф становитиме . Діти 6-18 років – коефіцієнт 2,2, тариф – 814 грн/рік .

– коефіцієнт 2,2, тариф – . Для людей віком від 65 років – коефіцієнт 2 і тариф становитиме 740 грн/рік.

Що буде із закладами, які не підпишуть договори із НСЗУ?

Система працює так, щоб і пацієнтам, і медзакладам було вигідно долучитись до реформи та перейти на нову модель фінансування медичних послуг. Чим більше людей і закладів перейдуть на модель роботи з НСЗУ, тим менше грошей у бюджеті залишиться на всіх решта.

«Зараз ставка на кожного пацієнта первинної медичної допомоги значно нижча, ніж 370 грн/рік. На все є 80 мільярдів гривень. Відніміть від них 370 грн, потім ще 370 і ще енну кількість разів відніміть по 370. Сума, яка залишиться, ділитиметься на пацієнтів, які не уклали декларації, і на медзаклади, які не підписали договори з НСЗУ. І чим більше людей і медзакладів зробили це, тим меншим буде залишок».

Міністерство не буде примушувати медичні заклади переходити на нову систему. Однак воно створить такі умови, щоб це було їм вигідно.

Що робити, якщо у закладі і далі братимуть гроші за те, що має бути безкоштовним?

Гарантований пакет безоплатних медичних послуг опублікований на офіційній Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

«З 1 липня ми запустимо широку комунікаційну платформу і «гарячу лінію». Ми будемо пояснювати людям, що те, що передбачене державою, як мінімум у первинній медичній допомозі, вони можуть і повинні отримати безкоштовно. Якщо з вас вимагають будь-яку додаткову оплату за ті послуги, які державою передбачені як безкоштовні і за які заплатила Національна служба здоров’я, ви зможете поскаржитись на цю "гарячу лінію"».

Одна скарга – це підстава перевірити діяльність медичного закладу і висловити попередження головному лікарю. Три скарги – це підстава для НСЗУ розірвати договір із медзакладом.