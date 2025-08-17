З 11 серпня в стінах Національного театру імені Марії Заньковецької у межах першого Міжнародного танцювального фестивалю M3 FEST тривала лабораторія руху та імпровізації під керівництвом швейцарського актора, танцівника та режисера у галузі фізичного театру Томаса Меттлера. 17 серпня на сцені театру можна буде побачити виставу Stand or Fall, що стала підсумком такої роботи, а також виставу «Друзі» у постановці Раду Поклітару.

Учень легендарного актора і міма Марселя Марсо, митець досліджує взаємодію тіла, памʼяті та сучасних перформативних мистецтв. З 2015 року Томас регулярно й на безоплатній основі приїздить в Україну, співпрацюючи з театрами, фестивалями та різноманітними мистецькими проєктами. Демонструючи свою підтримку і солідарність з українцями, у свої постановки він інтегрує сенси та ідеї, суголосні воєнним реаліям, а також висловлює захоплення нашим народом.

У межах танцювального фестивалю M3 FEST тривала лабораторія руху та імпровізації (фото Вікторії Антошевської)

«Якщо б в мою країну зі зброєю прийшов ворог, скоріше б за все, я покинув би дім, матеріальні речі, і шукав безпечного місця для себе. Я б не воював, не ризикував. Натомість ви показуєте європейцям приклад боротьби за свої цінності, стійкості й сили, джерелом якої є величезна любов», – говорить він.

Головний балетмейстер Театру ім. Заньковецької, ініціатор фестивалю M3 FEST Олексій Бусько поділився, що буквально за три дні з моменту оголошення прийому заявок на участь, організатори отримали понад 90 анкет претендентів з різних областей України, тож набір довелося призупинити. За результатом кастингу з-поміж бажаючих було обрано 23 особи для участі в хореографічній лабораторії та фінальній виставі. Серед них на сцені можна буде побачити й самого Олексія Буська, який активно поєднує артистичну, постановницьку та організаційну діяльність.

Підготовка до вистави (фото Уляни Главацької)

Підсумком воркшопу (а провів їх Томас Меттлер понад 150 у різних куточках планети) стане пластична вистава Stand or Fall. «Історія про стійкість та незламність українців, про силу мистецтва будувати мости навіть у найважчі часи», – йдеться у пресрелізі. Працюючи з тілесною емоційністю в жанрі сучасного імпровізаційного театру, Меттлер поєднує власні концепції з індивідуальними проявами та пропозиціями учасників вистави, серед яких можна побачити як професійних танцівників, солістів балету, так і драматичних акторів, які працюють над свободою тіла. Привідкриваючи завісу репетиційного процесу, хореограф говорить, що має здатність зчитувати людей, тож вибудовує сюжет саме під учасників вистави, «підсвічуючи» їхні типажі, унікальні риси та фізичні можливості. Меттлер запевняє, що Stand or Fall покаже широку динамічну й емоційну амплітуду, а ще дозволить по-новому поглянути на сьогодення, з особливою тонкістю та глибиною.

Так само неочікуваним і багатогранним обіцяє бути звуковий супровід постановки. Поруч з різножанровими композиціями, які підсилюють драматургію вистави, на сцені наживо звучатимуть тексти Сергія Жадана, Любові Якимчук та Томаса Меттлера. Крім цього, озвучуватимуть свою гру й учасники постановки: їм дозволено співати, створювати шумові ефекти, усіляко проявлятися як співтворцям перформансу.

Підготовка до вистави (фото Уляни Главацької)

Поруч з виставою Stand or Fall 17 серпня на сцені Театру Заньковецької покажуть ще один танцювальний спектакль, «Друзі» хореографа Раду Поклітару у виконанні артистів Kyiv Modern-Ballet, премʼєра якого відбулася у квітні 2024 року. Це одноактний балет з музикою відомого латвійського композитора Петеріса Васкса. Раніше Поклітару вже звертався до його творчості, і ось після довгої перерви поставив балет з музикою Другого віолончельного концерту Васкса, віддаючи шану 75-річному ювілею маестро.

“Більш низький і глибокий звук віолончелі підкреслить ці роки, що промайнули непомітно, за які я став старшим, які стільки принесли в моє-наше життя. І це не лише жахи війни, а й міріади світлих миттєвостей любові, дружби, тепла ревнощів, відчаю, таємних дотиків, мерехтливої надії та всього-всього, з чого складалося моє буття», – говорить про задум балету «Друзі» його режисер Раду Поклітару.