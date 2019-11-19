ТОП-5 лайфхаків з ефективного управління віддаленими працівниками від Рафала Шиманського

Рафал Шиманський

За статистикою, кожен третій працівник працює віддалено. Йдеться як про фрілансерів, так і про штатних працівників, які працюють з дому. Згідно з дослідженнями, понад 20% віддалених працівників працюють на іноземні компанії.

Що стосується штатних працівників, в середньому 10% працюють безпосередньо з дому, а 5% проводять тільки частину дня в офісі. Також варто відзначити, що близько 10% працюють віддалено з інших міст та країн, а більше 15% щорічно поєднують віддалену роботу з відпусткою в місцях з м'яким кліматом (як правило, в зимовий період).

Кількість віддалених працівників значно зростає з року в рік. Наприклад, в 2000-му році глобальний ринок аутсорсингу оцінювався в $46,5 млрд, а к 2017-му року цифра збільшилася майже вдвічі – до $88,9 млрд.

Робота з віддаленими працівниками має безліч плюсів, але щоб вона була ефективною, а співпраця приносила бажані плоди, вкрай необхідно дотримуватися так званого «кодексу віддаленого працівника».

Компанія GTM Plus протягом кількох років надає аутсорсингові та аутстаффінгові послуги великим компаніям в Україні та за кордоном. Ко-фаундер компанії, Рафал Шиманський, готовий поділитися ТОП-5 лайфхаками з ефективного управління працівниками на аутсорсингу:

Лайфхак 1

Ретельно підбирайте фрілансерів

Перш ніж почати роботу з людиною віддалено, необхідно розуміти, наскільки вона підходить вам і вашій компанії. Наскільки чітко вона розуміє суть завдання та часові рамки. Більш того, необхідно перевірити, чи не є людина шахраєм. «Незважаючи на те, що працювати фрілансером стало популярно в наш час, а ринок перенасичений пропозиціями бажаючих «заробити» гроші обманним шляхом, недосвідчений керівник повинен бути подвійно обережним та уважним при виборі працівника», – вважає Рафал Шиманський. При необхідності Рафал радить звернути увагу на відгуки про людину, перевірити його особисті дані. У самого Рафала також був негативний досвід з фрілансерами: вони не виконували свої обов'язки і пропадали. Якщо ж найм працівника відбувається через аутсорсингову компанію – завдання спрощується, але завжди варто бути напоготові, щоб не втратити час, сили та гроші.

Лайфхак 2

Складайте технічне завдання грамотно

Прагніть якомога повніше, зрозуміліше та максимально чітко складати технічне завдання для фрілансера. Адже саме ТЗ служить наріжним каменем в роботі з віддаленими працівниками. Людина має абсолютно правильно розуміти поставлені перед ним завдання, щоб виконувати їх на 100%. Також не забувайте обговорити з фрілансером дедлайн та оплату його роботи, щоб після виконання завдання не виникло додаткових питань та проблем.

Лайфхак 3

Ставте чіткі дедлайни та підтримуйте спілкування з фрілансером

Перш ніж почати співпрацю, на етапі обговорення ТЗ, важливо не упустити момент оплати роботи і дедлайну. Співробітник повинен чітко розуміти, скільки грошей він отримає за проєкт, і до якого моменту проєкт повинен бути повністю готовий. Незважаючи на домовленість про всі деталі, контролюйте процес виконання роботи, своєчасно відповідайте на питання виконавця, якщо хочете, щоб проєкт було виконано відповідно до ваших бажань.

Лайфхак 4

Мотивуйте

Цей пункт особливо важливий в тому випадку, якщо віддалений співробітник працює не на разовій основі, а на постійній – якщо він входить в штат, працюючи з дому, або постійно виконує коло обов'язків у міру виникнення необхідності. Матеріальні або нематеріальні заохочення змушують працювати краще, мотивують працівників та допомагають уникнути недобросовісного виконання роботи. Не обов'язково давати премії та бонуси, іноді достатньо просто похвали і оцінки важливості роботи віддаленого працівника.

Лайфхак 5

Будьте командою

Дуже важливо розуміти, що навіть віддалені працівники – це частина вашої команди, а тому слід прислухатися до їхньої думки і не рубати на корені прояв їхньої ініціативи.

В цілому необхідною складовою будь-якого успішного бізнесу є штат працівників, тому дуже важливо «оточити себе розумними, знаючими і надійними людьми, які будуть готові вчитися разом з вами. Тільки за таких умов ви зможете побудувати міцний бізнес, який буде знаходитися в надійних руках», – говорить Рафал.

Ще одна порада від Рафала наостанок – аналіз як українського, так і зарубіжного ринку. Як показує практика, якість та ціна послуг дуже варіюються, а тому не варто поспішати наймати першого, хто запропонує найнижчий цінник, адже якість послуг або час виконання роботи можуть забрати більше сил згодом.

З особистого досвіду Рафала Шиманського, «немає ніякої чарівної пігулки в ідеальній роботі з віддаленими працівниками, все пізнається методом проб, помилок і вічної роботи над собою в першу чергу. Кращий спосіб уникнути цього – звернутися в аутсорсингову компанію».