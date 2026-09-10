Посадовців Луганської ОВА викрили на спробі привластини гроші з державного бюджету

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора викрили посадовців Луганської обласної військової адміністрації на спробі привласнити гроші державного бюджету. Про це у четвер, 10 вересня, повідомили у пресслужбах СБУ та ОГП.

За даними слідчих, у березні 2026 року один із департаментів Луганської ОВА оголосив тендер на закупівлю рекламних та маркетингових послуг вартістю понад 3,2 млн грн. Щоб створити видимість конкуренції, до тендеру залучили ще одну організацію, яка спеціально не знижувала ціну під час аукціону. Таким чином перемогло заздалегідь визначене підприємство, з яким Луганська ОВА уклала договір.

Переможець тендеру уклав субпідрядний договір на понад 455 тис. грн, передавши частину робіт іншій підконтрольній компанії. Частину грошей, отриманих за актами виконаних робіт, переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Гроші відправляли поштою підприємниці, яка забирала свою частку, а решту пересилала іншому учаснику схеми.

Правоохоронці задокументували дві такі посилки: 76,8 тис. грн готівки відправили з Кропивницького до Дніпра, ще 63 тис. грн надіслали на Закарпаття. Надалі гроші передавали директорці департаменту Луганської ОВА.

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Зауважимо, що, за даними ОГП, посадовці заволоділи 192 тис. грн із держбюджету. СБУ додає, що учасники схеми загалом планували привласнити 5 млн грн.

Правоохоронці затримали директорку департаменту Луганської ОВА, її заступника та підприємницю. Їм оголосили підозри у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України). Підозрюваним загрожує до восьми років увʼязнення.

Суд обрав директорці департаменту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, її заступнику – заставу, а підприємниці – цілодобовий домашній арешт.

Зауважимо, що 1 вересня премʼєр-міністр Сергій Корецький оголосив жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.