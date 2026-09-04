Трамп заявив, що попередня адміністрація президента надала Україні більше боєприпасів, аніж використали в Ірані

Сполучені Штати Америки вимагатимуть від європейських країн відшкодування військової допомоги та боєприпасів, які США надали Україні. Про це 3 вересня заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він вимагатиме в Європи відшкодування за військову допомогу США Україні, яку надали під час російсько-української війни. У повідомленні президент заявив про те, що Сполучені Штати надали допомогу Україні на сотні мільярдів доларів.

«Сотні мільярдів доларів було безкоштовно надано Україні та НАТО, гроші, які Європа заплатила б, якби її просто попросили. Але ми вимагатимемо повернення цих грошей, навіть якщо це трохи пізно», – написав Трамп.

Він традиційно звинуватив адміністрацію його попередника, Джо Байдена, в тому, що США «безкоштовно надали Україні набагато більше боєприпасів, ніж використали в Ірані». Водночас Трамп розкритикував повідомлення ЗМІ про значне скорочення запасів боєприпасів США в результаті війни в Ірані.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Ми зберігаємо ці боєприпаси для себе, США, замість того, щоб продавати їх іншим», – заявив Трамп.

За його словами, наразі США збільшують свої запаси, і в арсеналі країни «практично необмежена кількість боєприпасів середньої та високої якості». Трамп стверджує, що наразі Сполучені Штати виробляють «боєприпаси в безпрецедентних кількостях».

Зазначимо, це не перша заява Трампа про компенсацію за військову допомогу Україні. Зокрема, на початку 2026 року він заявляв, що може повернути всі або «навіть більше» грошей, витрачених на допомогу Україні.