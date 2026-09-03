Певкур очолював Міноборони Естонії з 2022 року

Естонія заплатила близько 70 млн євро авансу за артилерійські снаряди для України, але не отримала жодного боєприпасу. Тепер країна намагається повернути гроші через суд. Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що йде у відставку через скандал із закупівлею боєприпасів. Про це 2 вересня повідомив естонський мовник ERR.

Естонія хотіла придбати снаряди у зареєстрованої в Італії компанії Datasel S.R.L., яка раніше ніколи не продавала боєприпасів. За фірмою стояли представники індійської бізнес-родини.

У серпні 2024 року Державний центр оборонних інвестицій Естонії (RKIK) уклав із Datasel перший договір купівлі-продажу та перерахував компанії 15 млн євро авансу. Гроші на закупівлю надійшли не з державного бюджету Естонії, а з Європейського фонду миру.

Другий договір RKIK уклав із Datasel у жовтні 2024 року та перерахував ще понад 10 млн євро авансу. У листопаді перша партія боєприпасів мала надійти в Україну, однак Datasel повідомила про проблеми з поставкою.

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Попри це, наприкінці 2024 року Естонія уклала з Datasel ще два контракти та перерахувала аванс. Загальна сума переказаних компанії коштів сягнула приблизно 70 млн євро, але снаряди так і не надійшли.

Водночас за даними онлайн-порталу Euractiv, Естонія планувала придбати артилерійські снаряди калібру 155 мм у стислі терміни – шість-вісім місяців.

«Здійснюючи ці закупівлі, ми усвідомлювали, що йдемо на більший ризик, ніж зазвичай. Однак, з урахуванням того, що стоїть на кону, ці ризики виправдалися в ширшому контексті» – заявив журналістам неназваний естонський чиновник.

Колишній керівник RKIK Магнус-Вальдемар Саар заявив, що жодне важливе рішення не ухвалювали без схвалення керівництва Міноборони.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не читав цих договорів, хоча RKIK дійсно передав йому документи. На запитання, чому він не ознайомився з договорами, Певкур відповів, що міністр оборони не повинен займатися деталями.

Пізно ввечері 2 вересня Ханно Певкур у прямому етері на телебаченні заявив, що йде у відставку через скандал із закупівлею боєприпасів.

«Як міністр оборони я, звісно, маю визнати, що несу відповідальність за всю сферу, підпорядковану моєму міністерству. І якщо ви зараз чекаєте на головну відповідь, то, безперечно, лідер повинен мати як мужність, так і гідність, щоб взяти на себе відповідальність як політичний обов’язок, навіть коли немає особистої вини. Я візьму на себе цю відповідальність, і прем’єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони», – сказав Ханно Певкур.

Він очолював Міноборони Естонії з 2022 року та був найдовше чинним міністром країни з моменту відновлення незалежності у 1991 році.

Відставку міністра має схвалити парламент Естонії – Рійгікогу. Чергова осіння сесія парламенту розпочнеться 14 вересня, тож Певкур продовжуватиме виконувати обов’язки міністра оборони щонайменше до середини вересня. Після цього він, найімовірніше, стане депутатом Рійгікогу.