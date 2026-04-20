Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником МЗС Естонії Магнусом Цахкною

Естонія вважає неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для атаки на країни Балтії. Про це повідомив у понеділок, 20 квітня, естонський мовник ERR із посиланням на міністра закордонних справ Магнуса Цахкну.

За словами очільника естонського МЗС, Україна неодноразово вказувала на ризик нападу Росії на інші країни. Водночас Цахкна заявив, що слова Володимира Зеленського «не відповідають оцінкам естонської розвідки».

«Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська або взагалі якимось чином готувалася до військового нападу на НАТО або країни Балтії – скоріше навпаки. Росія перебуває не в дуже сильній позиції на українському фронті, а також в економічному плані», – сказав міністр.

Він додав, що подібні заяви з боку України «ніяк не сприяють співпраці». Його підтримав і голова комітету у закордонних справах естонського парламенту Марко Міхкельсон. Він заявив, що в разі існування реальної загрози союзники мають «обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не через ЗМІ» та розкритикував Київ за підігравання російським наративам.

«Наче погрожують у бік Європи. Мовляв, дивіться: якщо ми якимось чином опинимося в слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, насамперед країни Балтії. Це, звичайно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що “Ми – сторона-переможець, ми наступаємо, а ви відступаєте і програєте”», – заявив Міхкельсон.

Парламентар додав, що Зеленський нібито «послаблює довіру до 5 статті НАТО», зазначивши, що все ж «жодна людина не підірвала довіру до 5 статті так сильно, як президент США Дональд Трамп».

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини» Володимир Зеленський сказав, що Росії потрібна велика мобілізація, щоб спробувати повторити наступ на територію України. Водночас він зазначив, що Москва може використати ці сили для можливого паралельного наступу. Президент додав, що для наступу на країни Балтії Росія зможе залучити менше ресурсів та зусиль, тому що «вони маленькі, а не тому, що вони не сміливі».

До слова, на початку березня Центр протидії дезінформації повідомив, що російські аеростати з розвідувальним обладнанням ведуть цілодобове спостереження за електростанціями та сланцевими кар’єрами концерну Eesti Energia у прикордонному естонському повіті Іда-Вірумаа. За даними аналітиків, таке стеження може мати одразу кілька цілей: збір даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств.