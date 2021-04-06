Міністерство охорони здоров’я заявило про зменшення кількості нових захворювань на коронавірус в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Ці регіони можуть вийти з «червоної» карантинної зони вже найближчим часом.

«У трьох областях зменшився рівень захворюваності. Найближчими днями за повної стабілізації та досягнення певних параметрів Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області почнуть виходити із червоної зони, буде послаблення карантину», – сказав міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 6 квітня.

Згідно із даними МОЗ, станом на 5 квітня завантаженість ліжок із киснем в Івано-Франківській області становить 40,1%, в Закарпатській області – 47,3%, а в Чернівецькій – 57,0%. Ще 1 березня, як нагадує Максим Степанов, завантаженість ліжок на Івано-Франківщині становило 82%.

Зауважимо, що наразі в червоній зоні перебують Київ та десять областей, зокрема Львівська, Миколаївська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська та Чернігівська.

Максим Степанов заявив, що загальна завантаженість ліжок з киснем становить близько 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.