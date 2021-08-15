Трирічний хлопчик загинув в Одесі, випавши з вікна 3-го поверху багатоповерхівки. Про це 15 серпня повідомила поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, дитина випала з вікна квартири багатоповерхівки на вулиці Генуезькій. Для встановлення обставин трагедії на місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За даними Telegram-каналу «Новини Одеси», родина хлопчика приїхала з Києва на відпочинок. На Генуезькій вони винаймали квартиру. У момент трагедії дорослих вдома не було, лише троє дітей.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Поліція закликає батьків не залишати маленьких діток без нагляду і пильнувати, щоб малюки не гралися біля відкритих вікон.