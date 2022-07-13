Чоловіки відбували покарання за майнові злочини та вбивство

Троє засуджених, які відбували покарання за попередні злочини у виправній колонії на Львівщині, отримали новий термін ув’язнення. Вони займалися шахрайством в інтернеті, видурювали гроші авансом за неіснуючий товар, який вони начебто продавали, і зникали зі зв’язку. 11 липня Миколаївський суд засудив їх до 7, 6 та 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Троє осіб за допомогою мобільних телефонів та планшетів в інтернеті розміщували повідомлення про нібито продаж деревини, зерносумішей тощо. При цьому фігуранти використовували вигадану історію, за якою «їхнє підприємство» не проводить готівкові операції, на підставі якої шляхом обману спонукали потерпілих перераховувати гроші на рахунки засуджених. Після перерахунку грошей, куплений товар не надходив до покупців, а «продавці» більше не виходили на зв’язок», – повідомили 13 липня у Львівській обласній прокуратурі.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що засуджені віком 22, 23, 27 років відбували покарання у миколаївській колонії за різні злочини: розбій, крадіжку і вбивство.

Суд визнав їх винними у вчиненні шахрайства організованою групою (ч. 4 ст. 190 ККУ) і об’єднавши терміни покарання виніс вирок – 7, 6 та 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.