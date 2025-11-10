У неділю, 9 листопада, поблизу Львова четверо людей отруїлися чадним газом, серед них – троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився близько 11:20 у селі Рясне-Руське. У приватному житловому будинку отруїлись чадним газом чотири людини, серед них – троє дітей: однорічний хлопчик та дівчатка, яким сім та вісім років.

Дітей у стадії середнього ступеня важкості госпіталізували. Обставини події встановлюють.

Додамо, загалом за минулу добу на Львівщині сталося три випадки отруєння чадним газом. У Львові в квартирі будинку на вул. Горбачевського,4 отруїлась чадним газом 71-річна жінка, яку у стані середнього ступеня важкості госпіталізували. Ще один випадок трапився у Винниках. Там чадним газом отруїлася 28-річна жінка, її також у стані середнього ступеня важкості госпіталізували.