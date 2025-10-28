Отруєння трапилось у будинку на вулиці Грінченка, 10а у Львові

У львівській п’ятиповерхівці сім’я з трьох людей отруїлась чадним газом. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомила пресслужба ЛМР. Усіх постраждалих госпіталували до міських лікарень.

Інцидент трапився у ніч на вівторок у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Грінченка, 10а. Внаслідок отруєння постраждали двоє дорослих людей віком 43 та 23 років, а також 17-річний підліток. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості. Чоловіка та жінку госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні, а підлітка – у дитячу лікарню св. Миколая.

У будинку, де стався витік, призупинили подачу газу в квартири та працюють відповідні служби. Внаслідок інциденту аварійна газова служба тимчасово припинила подачу газу до квартир та з’ясовує обставини події.