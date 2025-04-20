Під час обміну полоненими 19 квітня в Україну повернулись двоє військових із Тернопільщини. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.

«Справжня Великодня радість: ще 277 захисників вдалося звільнити з російського полону. Серед звільнених – троє жителів Тернопільщини», – йдеться в повідомленні.

Голова Великогаївської громади Олег Кохман повідомив, що серед повернених мешканець села Баворів Дмитро Дерлиця. Він був у полоні 2 роки і 3 місяці.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 квітня Україна повернула 277 захисників. Серед них бійці ЗСУ, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.