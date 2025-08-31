Коли Різдво Богородиці та Воздвиження: церковний календар на вересень 2025 року
У вересні на вірян чекає низка важливих релігійних подій
Перший місяць осені багатий на православні свята. У вересні віряни згадують Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього та святих отців Києво-Печерських Антонія і Феодосія. Також цього місяця вшановують за новим стилем апостола Іоана Богослова. Які ще важливі дати очікуються цього місяця, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на серпень 2025 року, важливі дати:
- 2 вересня – Антонія і Феодосія Києво-Печерських;
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 13 вересня – субота перед Воздвиженням, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі;
- 14 вересня – Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього;
- 17 вересня – Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії, Любові;
- 23 вересня – Зачаття святого Іоанна Хрестителя;
- 26 вересня – Святого апостола та єпископа Івана Богослова.
