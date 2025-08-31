У вересні на вірян чекає низка важливих релігійних подій

Перший місяць осені багатий на православні свята. У вересні віряни згадують Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього та святих отців Києво-Печерських Антонія і Феодосія. Також цього місяця вшановують за новим стилем апостола Іоана Богослова. Які ще важливі дати очікуються цього місяця, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на серпень 2025 року, важливі дати: