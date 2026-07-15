На відео чоловік у військовій формі притискав жінку до стіни будинку, тримаючи рукою за шию

У вівторок, 14 липня, у центрі Львова виник конфлікт між жінкою та групою оповіщення ТЦК. У соцмережах поширюють відео конфлікту та повідомляють про ймовірне застосування сили до жінки. На ситуацію відреагував уповноважений ВР з прав людини, а також обласний ТЦК.

Як написав 15 липня омбудсман Дмитро Лубінець, у соціальних мережах та медіа поширюють відео, на яких, ймовірно, військовослужбовець ЛОТЦК та СП застосував фізичний вплив щодо жінки під час заходів з оповіщення.

«Якщо ці обставини підтвердяться, вони потребують належної правової оцінки. Застосування сили щодо цивільних не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося», – написав Дмитро Лубінець.

На поширеному Лубінцем відео видно, що чоловік у військовій формі притискав жінку до стіни будинку, тримаючи рукою за шию. У телеграм-каналі ZahidWTF з посиланням на очевидців пишуть, що жінка плювалась та копала військових групи оповіщення. Судячи із відео, інцидент трапився неподалік ТЦ «Магнус».

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Представник Дмитра Лубінця у Львівській області Тарас Подвірний направив запити до Львівського обласного ТЦК та СП та теруправління ДБР у Львові, щоб з’ясувати обставини інциденту. ДБР також просять перевірити, чи є у цьому випадку ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 426-1 (перевищення влади чи повноважень) ККУ.

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували поширене у соцмережах відео. За фактом можливого застосування фізичного впливу щодо жінки призначили службову перевірку.

«Зараз триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям людей, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення, згідно з вимогами чинного законодавства. До завершення службової перевірки утримуємося від будь-яких передчасних висновків та просимо громадськість і представників медіа дочекатися її результатів», – повідомили у ТЦК.

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За даними поліції Львівщини, конфлікт стався 14 липня близько 14:25 на вулиці Куліша. Внаслідок конфлікту з групою оповіщення ТЦК постраждала 26-річна жінка.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на строк до одного року. Наразі проводиться досудове розслідування.